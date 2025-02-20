السكرتير العام لمحافظة الفيوم يتفقد المركز التكنولوجي بمركز طامية

تفقد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، كامل غطاس، العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة طامية، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومدى انتظام العمل، ضمن سلسة جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة.

تيسير الإجراءات للمواطنين

شدد السكرتير العام لمحافظة الفيوم، على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات، وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما ناقش المواطنين المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في أداء المهام على الوجه الأمثل، وتسريع وتيرة العمل.

خدمات المركز التكنولوجيي بمركز طامية

واستمع، السكرتير العام لشرح بشأن الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وإجراءات استكمال ملفات التصالح، وفقًا للقانون الجديد.

وطلب السكرتير العام من العاملين بالمركز التكنولوجي بمدينة طامية تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي، لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوى الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.

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