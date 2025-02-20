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جامعة الفيوم تنظم قافلة بيطرية لمربي الماشية بقرية بحر أبو المير

قافلة بيطرية، فيتو
قافلة بيطرية، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم، نظم اليوم الخميس، قافلة بيطرية مجانية لخدمة اهالي قرية بحر أبو المير بمركز إطسا.

 تفعيل الدور المجتمعي لجامعة الفيوم

 وقال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عاصم العيسوي أن القافلة تفعيلا للدور المجتمعي الذي تلعبه جامعة الفيوم، وحرصها على تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي في مختلف المجالات، لاسيما في مجال الرعاية الصحية البيطرية، وتهدف القافلة إلى تقديم خدمات بيطرية متكاملة للمربين، بما يسهم في تحسين صحة الحيوانات وزيادة الإنتاجية.

 

خدمات القافلة البيطرية

وأضاف نائب رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة تمكنت من فحص وعلاج ٥٢١ حالة من الماشية بشكل مجاني، منها علاج ٢٧٥ حالة مرضية باطنية، مثل حالات التسمم وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي، بالإضافة إلى التعامل مع ٨١ حالة مرتبطة بالأمراض التناسلية التي تؤثر على الإنتاج الحيواني، كما تم استخدام جهاز السونار لتشخيص ٤٥ حالة من حالات العقم في الأبقار والجاموس، وتقديم خدمات مكافحة الطفيليات، فقد تم علاج ١٢٠ حالة من الديدان المعوية والطفيليات الجلدية، كما تم توجيه المربين الي أفضل الممارسات الوقائية والرعاية الصحية.

 

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وقال الدكتور  مصطفى رمضان، مدير مديرية الطب البيطري، إن الأمراض الطفيلية والتناسلية تعد من أبرز التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية في المحافظة، مما يجعل مثل هذه القوافل ضرورية لتحسين الإنتاجية والحفاظ على صحة الحيوانات، وتم تنظيمها  في توقيت مناسب، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية، مثل نقص الوعي الصحي بين المربين، مما يعرض الحيوانات لمخاطر صحية تؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.

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