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الفرق الطبية تقدم الخدمة لأكثر من 650 سيدة بالعاشر في الشرقية

الفرق الطبية تقدم
الفرق الطبية تقدم الخدمة لأكثر من 650 سيدة بالعاشر

قالت الدكتورة هدى مصطفى ناجى مدير عام ادارة  الشؤون الصحية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إن الفرق الطبية بـالمراكز الطبية والعيادات المتنقلةالمشاركة في فعاليات قافلة تنظيم الأسرة قد قدمت الخدمة في يومها الأول لعدد ١٦٨٦ منتفعة بمدينة العاشر من رمضان.

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وسائل تنظيم الاسرة للمصريات والجالية السودانية 

 وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ١٨٢ سيدة من المصريين والجالية السودانية بالمدينه، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والكشف الطبي على المرضى في بعض التخصصات الطبية.

ويأتي ذلك بعد انطلاق فعاليات قافلة تنظيم الأسرة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإدارة الصحية بالعاشر من رمضان يوم الثلاثاء ١٨ / ٢ / ٢٠٢٥، تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية،  وذلك طبقا لتعليمات الدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة بوزارة الصحة، والدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، والدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والدكتورة منى فايز رئيسة قسم تنظيم الأسرة بالإدارة. 

خدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية 

شملت  القافلة خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال وإقامة الندوات التثقيفية الصحية. 

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تقديم المشورة للسيدات 

بالإضافة إلى تقديم المشورة للسيدات من خلال الفرق الطبية الثابتة بجميع المراكز الطبية والفرق المتحركه بالعيادات المتنقلة فى الأماكن العامه بالمدينة والتى تهدف المواطنين المصريين وغير المصريين.

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الدكتورة هدى مصطفى ناجى مديرة ادارة الشؤون الصحية بمدينة العاشر من رمضان محافظة الشرقية المراكز الطبية العيادات المتنقلة المشاركة فى فعاليات قافلة تنظيم الاسرة

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