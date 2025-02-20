طرق علاج وإدارة أعراض تضخم البروستاتا بالمنزل

تضخم البروستاتا هو حالة تصيب الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا بشكل شائع، ولكنها قد تبدأ بمجرد البلوغ الثلاثينيات من عمرك.

وهذه الحالة، والتي غالبًا ما تسمى تضخم البروستاتا الحميد أو BPH، غير سرطانية ولكن يمكن أن يكون لها أحيانًا أعراض مشابهة لسرطان البروستاتا.

يُعتقد أن تضخم البروستاتا الحميد هو نتيجة لنمو الخلايا الطبيعي والتغيرات الهرمونية من هرمون التستوستيرون وديهيدروتستوستيرون.

البروستاتا هي عضو مهم في الجهاز التناسلي الذكري لأنها تساعد في إنتاج السوائل للسائل المنوي، بدءًا من سن 25 عامًا تقريبًا، تبدأ البروستاتا فترة نمو طبيعية تستمر طوال حياة الرجل.

يعاني جميع الرجال تقريبًا من نمو البروستاتا، ويصاب أغلبهم بتضخم البروستاتا الحميد مع تقدمهم في السن، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي

وتشمل الأعراض الشائعة لتضخم البروستاتا التبول المتكرر والعاجل، ومشاكل تدفق البول، وسلس البول والتنقيط، والألم بعد التبول، وبقاء البول في المثانة.

يُظهِر حوالي 50 بالمائة من الرجال في الخمسينيات والستينيات من العمر أعراضًا يمكن أن تجعل الحياة اليومية محبطة، كما هو الحال مع 90 بالمائة من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا.

علاجات تضخم البروستاتا المنزلية

حتى إذا كان الشخص يعاني من تضخم البروستاتا، فهذا لا يعني أنه يجب أن يعيش مع الأعراض لبقية حياته. قد ينصحك الطبيب بأحد الأساليب العديدة للتعامل مع تضخم البروستاتا الحميد، بما في ذلك تغييرات نمط الحياة وتغيير الأدوية والعلاجات الأخرى، وتعتمد العلاجات والمعالجات المتاحة على حالتك الصحية ومدى اضطراب الأعراض.

الحصول على قدر كافٍ من التمارين الرياضية

يمكن أن تعمل التمارين الرياضية على تحسين اللياقة البدنية بشكل عام، فضلًا عن أنها تفيد صحة البروستاتا. أظهرت الدراسات وجود صلة بين زيادة النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد، حيث أن ممارسة الرياضة من أي نوع لها بعض الفائدة.

يمكن أن تؤدي الأنشطة التي تتطلب الجلوس، مثل ركوب الدراجات، إلى الضغط على العجان (المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والشرج) والفخذ. وقد يؤدي هذا إلى خدر أو انضغاط الأعصاب. لتجنب هذه المشكلات، تأكد من استخدام مقعد واسع والانخراط في مجموعة متنوعة من أنواع الأنشطة.

يمكن أيضًا تجربة تمارين كيجل لتقوية عضلات الحوض وتقليل تقطير البول. للقيام بهذه التمارين، اضغط على العضلات التي تؤثر على تدفق البول ثم أرخها، وكرر ذلك عدة مرات لتدريب العضلات.

الاسترخاء عند التبول

عند التوجه إلى الحمام، تأكد من الإبطاء. عندما تسترخي العضلات وتترك وقتًا لحساب تأخر البول والتنقيط المحتمل، فمن المرجح أن تفرغ المثانة تمامًا. يمكن أن يؤدي البول الذي يبقى في المثانة بسبب تضخم البروستاتا إلى التهابات المسالك البولية أو حصوات المثانة المؤلمة.

قلل من استهلاك الكافيين والكحول

يمكن أن يؤدي الكافيين والمشروبات الكحولية إلى تهيج البروستاتا والمثانة، مما يؤدي إلى المزيد من الإلحاح لإفراغ المثانة. يمكن أن تؤدي هذه الأدوية إلى إضعاف عضلات المثانة وزيادة تحفيز الكلى أيضًا. إذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا الحميد، فقلّل من تناول القهوة والكحول ولا تشربها على الإطلاق في وقت متأخر من الليل.

انتقل إلى أدوية مماثلة

يمكن لبعض الأدوية العامة المتاحة دون وصفة طبية أن تزيد من أعراض البروستاتا سوءًا، لذا من المهم إخبار بما تتناوله. قد تشمل هذه الأدوية مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومدرّات البول.

قد تساهم الأدوية الموصوفة لمشاكل صحية أخرى أيضًا. قد يوصي طبيبك بالتحول إلى أدوية بديلة أو تغيير جدول الأدوية لتقليل مشاكل المسالك البولية.

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