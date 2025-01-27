التهاب البروستاتا المزمن، الأعراض والأسباب وطرق العلاج المختلفة

التهاب البروستاتا المزمن يشير إلى الألم في البروستاتا الذي يستمر لمدة 3 أشهر على الأقل، ويحدث بسبب التهاب البروستاتا، ويمكن أن يؤثر على الوظيفة الجنسية والقدرة على التبول.

التهاب البروستاتا الحاد هو عدوى أو ألم في غدة البروستاتا يستمر أقل من 3 أشهر.

ما هو التهاب البروستاتا المزمن؟

البروستاتا هي غدة صغيرة تشكل جزءً من المسالك البولية السفلية عند الذكور، وتقع أمام المستقيم، تحت المثانة، وتحيط بالإحليل، الأنبوب الذي يحمل البول والسائل المنوي عبر القضيب.

البروستاتا هي جزء من الجهاز التناسلي الذكري وتنتج أحد السوائل التي يتكون منها السائل المنوي، وتساعد عضلات هذه الغدة أيضًا في دفع السائل المنوي إلى مجرى البول أثناء القذف.

بسبب موقعها ووظيفتها، يمكن أن تؤثر مشاكل البروستاتا على التبول وكذلك الوظيفة الجنسية.

التهاب البروستاتا هو التهاب في البروستاتا يمكن أن يكون مؤلمًا في كثير من الأحيان، وقد يكون التهاب البروستاتا مزمنًا أو حادًا، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

يتطور التهاب البروستاتا المزمن تدريجيًا وقد يستمر لشهور أو حتى سنوات، ويعتبر الأطباء التهاب البروستاتا مزمنًا إذا استمرت الأعراض لمدة 3 أشهر أو أكثر، وقد لا يستجيب جيدًا للعلاج الأولي.

يظهر التهاب البروستاتا الحاد فجأة وهو مؤقت، وقد يستمر لبضعة أيام أو أسابيع فقط وغالبًا ما يستجيب جيدًا للعلاج، وإذا استمر، فقد يتحول إلى التهاب البروستاتا المزمن.

التهاب البروستاتا هو السبب الرئيسي لمشاكل المسالك البولية للرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وثالث أكثر مشاكل المسالك البولية شيوعًا للرجال فوق سن 50 عامًا.

أسباب الإصابة بالتهاب البروستاتا

يمكن أن يكون التهاب البروستاتا بكتيريًا أو غير بكتيري.

التهاب البروستاتا البكتيري المزمن

تسبب العدوى البكتيرية للبروستاتا التهاب البروستاتا البكتيري المزمن، ويمكن أن يحدث نتيجة:

بكتيريا مختلفة، مثل كليبسيلا، أو بروتيوس، أو إشريكية قولونية

الكلاميديا

البكتيريا التي تبقى على الرغم من العلاج بالمضادات الحيوية لعدوى أخرى، مثل عدوى البروستاتا الحادة أو عدوى المسالك البولية

غالبًا ما تكون أعراض التهاب البروستاتا البكتيري المزمن أقل حدة من أعراض التهاب البروستاتا البكتيري الحاد، وقد يلاحظ الشخص الذي أصيب سابقًا بعدوى حادة أن أعراضه تتحسن ولكنها لا تختفي.

التهاب البروستاتا غير البكتيري المزمن، أو متلازمة آلام الحوض المزمنة

هذا شكل غير بكتيري من التهاب البروستاتا يمكن أن يكون له العديد من الأسباب ويصعب علاجه، ويمكن أن يحدث عندما:

يستمر الألم المزمن بعد اختفاء عدوى البروستاتا السابقة.

لا تسترخي العضلة العاصرة البولية أثناء إفراغ المثانة، بحيث يتسبب الضغط على المسالك البولية في تدفق البول إلى البروستاتا، مما يسبب استجابة التهابية.

يؤدي تلف الأعصاب إلى فرط نشاط أعصاب الحوض، مما يؤدي إلى حدوث ألم دون التهاب.

الضرر الذي يلحق بالجهاز البولي نتيجة لعملية جراحية أو إصابة جسدية.

يواجه الشخص ضغوطًا نفسية.

تصيب الكائنات الحية الدقيقة غير البكتيريا غدة البروستاتا.

أعراض التهاب البروستاتا

الأعراض الرئيسية لالتهاب البروستاتا المزمن هي آلام الأعضاء التناسلية أو الحوض، وبالنسبة لبعض الناس، يشعر الألم وكأنه ألم شديد، وبالنسبة للآخرين، يكون الألم شديدًا وحادًا، وقد يأتي الألم ويختفي أو يكون موجودًا دائمًا.

تشمل الأعراض الأخرى لالتهاب البروستاتا المزمن ما يلي:

التبول المتكرر، بما في ذلك الاستيقاظ عدة مرات في الليل لاستخدام الحمام

التبول المؤلم

صعوبة التبول

الحاجة الملحة للتبول

ألم في العجان، المسافة بين كيس الصفن والمستقيم

ألم في أسفل الظهر أو المستقيم

ألم في القضيب أو ألم الخصية

ألم عند القذف

صعوبة القذف

علامات العدوى، مثل الحمى أو القشعريرة أو الغثيان أو القيء

يجب على أي شخص يعاني من هذه الأعراض زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، قد تكون هذه الأعراض علامة على وجود حالة صحية أخرى تحتاج إلى عناية عاجلة، وإذا لم يتم علاجها، فقد تؤدي إلى مضاعفات.

علاج التهاب البروستاتا

يعتمد علاج التهاب البروستاتا المزمن على السبب.

قد يحتاج الأشخاص المصابون بالتهاب البروستاتا المزمن بسبب عدوى بكتيرية أو عدوى متكررة إلى المضادات الحيوية لمدة تصل إلى 6 أشهر.

تتضمن خيارات العلاج الأخرى:

المضادات الحيوية الوريدية للعدوى الشديدة

مرخيات العضلات لتخفيف تشنجات عضلات الحوض

أدوية مضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) لتسكين الآلام

حاصرات ألفا لعلاج صعوبات التبول

الجراحة لإزالة النسيج الندبي في مجرى البول، والتي يمكن أن تساعد في صعوبات التبول

الاستشارة للمساعدة في التغلب على التوتر النفسي والقلق

العلاجات المنزلية والبديلة لالتهاب البروستاتا

قد تدعم العلاجات المنزلية والبديلة المختلفة العلاج الطبي لالتهاب البروستاتا المزمن.

تمارين كيجل

يمكن أن تساعد تمارين كيجل، المعروفة أيضًا باسم تمارين قاع الحوض، في تحسين صعوبات التبول لدى الأشخاص المصابين بالتهاب البروستاتا المزمن، وتعمل التمارين على تقوية العضلات المحيطة بالمثانة والقضيب.

لإجراء هذه التمارين:

اجلس في وضع مريح.

حدد موقع عضلات الحوض من خلال التظاهر بإيقاف التبول أثناء التدفق.

شد عضلات الحوض واسترخيها من 10 إلى 15 مرة على التوالي.

كرر ذلك عدة مرات في اليوم.

مع سهولة التمارين، قم بزيادة وقت شد العضلة وعدد مرات التكرار.

قد يستغرق الأمر بضعة أشهر قبل أن يلاحظ الشخص النتائج.

علاجات أخرى

تتضمن العلاجات المنزلية والبديلة الأخرى التي قد توفر تخفيفًا للأعراض للأشخاص المصابين بالتهاب البروستاتا المزمن ما يلي:

الوخز بالإبر

التغذية الراجعة البيولوجية

أخذ حمامات المقعدة اليومية أو حمامات الورك في الماء الدافئ

تمارين الاسترخاء

استخدام زجاجة ماء ساخن أو وسادة حرارية لتطبيق الحرارة على العجان أو المستقيم

العلاجات العشبية، مثل الكيرسيتين وحبوب لقاح النحل ونخيل المنشار

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