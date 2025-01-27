نتنياهو يكشف حقيقة إصابته بسرطان البروستاتا

عاد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تقديم شهادته في المحكمة بخصوص تهم فساد موجهة إليه، بعد انقطاع دام شهرا بسبب عملية جراحية لإزالة البروستاتا، وقد بدا متعبًا وكان برفقته طبيبه حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

نتنياهو يكشف حقيقة إصابته بمرض السرطان

وفي رده على الأخبار التي راجت حول حالته الصحية، نفى نتنياهو ما تم تداوله من معلومات عن إصابته بمرض سرطان البروستاتا.

وقال: " أنا أذهب إلى المستشفى طوال اليوم، لا أعاني من سرطان البنكرياس أو أي مرض عضال كما تم الإشارة إليه، إن ما يقال كذب".

نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا

وفي 30 ديسمبر الماضي، أعلن مستشفى إسرائيلي،أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خضع لعملية جراحية ناجحة في البروستاتا.

وخضع نتنياهو للعملية بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال المكتب حينها إن نتنياهو البالغ 75 عاما أجرى فحصا في مستشفى هداسا حيث تم تشخيص "إصابته بعدوى في 15:35:24 ناجمة عن تضخم حميد في البروستاتا".

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