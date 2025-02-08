5 أعراض رئيسية تدل على الإصابة بأمراض البروستاتا

تعد صعوبة التبول وتسرب البول من المؤشرات الشائعة لمشاكل غدة البروستاتا.

ويحدث التغير في البروستاتا ببطء وعلى مدار سنوات، حيث لا يدرك المريض إصابته بأمراض البروستاتا إلا بعد أن تتفاقم الأعراض.

علامات وأعراض تدل على الإصابة بأمراض البروستاتا

تتضمن العلامات الأخرى لمشاكل البروستاتا المحتملة ما يلي:

تنقيط البول أو تسربه.

الرغبة المتكررة في التبول.

الحاجة إلى الاستيقاظ ليلًا للذهاب إلى الحمام.

تدفق البول الذي يبدأ ويتوقف أو يصعب بدءه.

قد يكون التغيير المفاجئ في التبول من يوم إلى آخر (مثل عدم القدرة على التبول فجأة) علامة على وجود مشكلة طبية أكثر خطورة، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي، ويمكن أن يؤدي الاحتباس البولي إلى الألم وعدم الراحة مع الضغط على الكلى.

دم في البول

لا يعد البول الدموي طبيعيًا أبدًا، وأحد الأشياء التي يمكن أن تسبب الدم في البول هو السرطان، لذلك لا يجب تجهل وجود دم في البول أبدًا.

تتضمن الحالات التي قد تؤدي إلى ظهور الدم في البول أو السائل المنوي ما يلي:

سرطان المثانة

سرطان الكلى

سرطان البروستاتا

يبلغ حجم البروستاتا السليمة حجم حبة الجوز ويزن حوالي 30 جرامًا، لكنها يمكن أن تصبح هذه الغدة الموجودة في الجهاز التناسلي الذكري مصدر قلق كبير على الصحة.

مشاكل البروستاتا المحتملة

يمكن أن تؤثر بعض حالات البروستاتا على جودة الحياة وتؤدي إلى بعض المواقف المحرجة، وقد تصبح الاحتمالات الأخرى تهدد الحياة.

تضخم البروستاتا

تضخم البروستاتا، أو تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، هو أكثر مشاكل البروستاتا شيوعًا، هو جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، ويظهر على حوالي نصف الرجال علامات تضخم البروستاتا الحميد بحلول سن الستين.

يمكن أن تنمو البروستاتا بحجم الجوز إلى حجم الليمون بحلول سن الستين، وفي بعض الأحيان، يمكن أن تصل إلى حجم الجريب فروت.

نظرًا لموقعها، يمكن أن تصبح البروستاتا المتضخمة مشكلة - خاصة عند التبول.

هذا لأن البروستاتا تقع أسفل المثانة مباشرةً، وهي خزان البول في الجسم، ويوجد ممر أو قناة داخل البروستاتا تسمح للبول بالخروج من المثانة.

مع نمو البروستاتا، تصبح القناة الموجودة بداخلها مسدودة بالأنسجة وتقلل من تدفق البول.

يمكن أن يؤدي تضخم البروستاتا الحميد غير المعالج إلى تآكل المثانة، مما يؤدي إلى عدم القدرة على التبول (احتباس البول)، أو زيادة خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية (UTI) وحصوات المثانة وتلف الكلى.

سرطان البروستاتا

يصاب حوالي 1 من كل 8 رجال بسرطان البروستاتا في مرحلة ما من حياتهم، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون المرض مميتًا، فتوفي حوالي 400 ألف رجل حول العالم بسبب سرطان البروستاتا في عام 2022.

ينمو سرطان البروستاتا ببطء شديد، مما يسمح لمعظم الرجال بالتشخيص والعلاج قبل انتشاره.

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