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حوادث

خرجت دون إذن، عامل يشعل النار في بجسد ابنته في الجيزة

ضبط عامل إحراق نجلته
ضبط عامل إحراق نجلته في الطالبية، فيتو

ألقت أجهزة المباحث العامة بمديرية أمن الجيزة من القبض على عامل متهم بإشعال النار بجسد ابنته بسكب بنزين عليها وإشعال النيران بها، مما تسبب لها حروق في مختلف أنحاء الجسم بدائرة قسم شرطة الطالبية.

 

 وبمواجهته اعترف  أمام جهات التحقيق بارتكابه الواقعة، لشكه في سلوك ابنته وخروجها دون إذنه وتحرر المحضر اللازم وأصدرت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.

 

البداية كانت تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، اللواء هاني شعراوي، بلاغًا من رئيس قطاع غرب الجيزة، العميد عمرو حجازي، يفيد فيه بإصابة فتاة بحروق متفرقة على يد والدها.

على الفور انتقل رئيس مباحث الطالبية المقدم عبد الحميد مرسي، والقوة المرافقة له إلى موقع الحادث، وتبين إصابة  فتاة تبلغ من العمر (17 سنة) بحروق من الدرجة الثانية بقدميها والكفين والوجه بنسبة 20% بعد أن قام والدها (40 سنة) عامل،  بها، لخروجها من المنزل دون إذنه وشكه في سلوكها.

 

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