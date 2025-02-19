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حوادث

أولى جلسات محاكمة رجل أعمال ونجلة بتهمة تهديد بلوجر شهيرة 4 مارس

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

تنظر محكمة أكتوبر جلسة 4 مارس المقبل، أولى جلسات محاكمة رجل أعمال ونجله وآخرين بتهمة إكراه بلوجر بالتوقيع على عقود.

 

محاكمة رجل الأعمال ونجله


وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق، إحالة رجل الأعمال ك.ح، ونجله وآخرين، بتهمة إكراه البلوجر عبير. ا، على التوقيع على عقود إلى المحاكمة الجنائية.

 

وجاء في أمر الإحالة، أنه عقب مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات؛ تتهم جهات التحقيق ك. م، ومحمود. ك.، ومحمد. ك، وتامر. ح.، ومحمد. س، وعاطف. ص، أنهم في يوم 2024/4/23، بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، أكرهوا بالقوة والتهديد المجني عليها عبير.ع، زوجة نجل المتهم الأول، بالإمضاء على عقود.

 

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