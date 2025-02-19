مصرع وإصابة 3 سيدات من أسرة واحدة إثر سقوط بلكونة منزل بكفر الزيات (صور)

لقيت سيدة مصرعها وأصيبت اثنتان أخريان من أسرة واحدة، اليوم، إثر سقوط شرفة منزل قديم عليهما أثناء تواجدهن أسفل العقار بمدينة كفر الزيات بـ محافظة الغربية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بسقوط بلكونة من الطابق الثاني لعقار سكني، مما أدى إلى وفاة سيدة في الحال، بينما نُقلت المصابتان إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وُصفت حالتهما بأنها خطيرة.

وانتقلت قوات الأمن بـ محافظة الغربية ومسؤولو مجلس المدينة إلى موقع الحادث، حيث تبين أن العقار متهالك وصدر له قرار إزالة مسبقًا، إلا أنه لم يُنفذ. وعلى الفور، قررت الجهات المعنية إزالة المبنى بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين، وبدأت المعدات في أعمال الهدم تحت إشراف مسؤولي الحي.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، واستدعاء مالك العقار والمسؤولين عن تنفيذ قرارات الإزالة لمحاسبة المقصرين.

وأعرب الأهالي عن استيائهم من تكرار حوادث انهيار العقارات القديمة، مطالبين الجهات المعنية بتكثيف حملات التفتيش على المباني الآيلة للسقوط وتنفيذ قرارات الإزالة فور صدورها، تجنبًا لوقوع المزيد من الضحايا.

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