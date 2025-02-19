3 قرارات للنيابة لـ كشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته بحدائق الأهرام

تباشر النيابة العامة التحقيق لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل شقته في حدائق الأهرام.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء تحريات حول الشخص المتوفى، وعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي لإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط المنزل وفحصها وإعداد تقرير بما تحويه.



وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقة في حدائق الأهرام، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وعثر على جثة شخص يقيم بالشقة، تم تحديد هويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة.

وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، وفحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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