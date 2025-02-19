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حوادث

جهود مكثفة لحل لغز العثور على رضيعة ملقاة داخل كيس بعين شمس

رضيعة، فيتو
رضيعة، فيتو

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على رضيعة داخل كيس أمام مدرسة بـمنطقة عين شمس.


العثور على رضيعة داخل كيس بعين شمس

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغًا من من الأهالي بالعثور على رضيعة داخل كيس أمام مدرسة  بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين العثور على رضيعة داخل كيس، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وجرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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