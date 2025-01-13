الإثنين 13 يناير 2025
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حوادث

التحقيق مع بطل فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تباشر  نيابة المطرية التحقيق مع عامل متهم بربط كلب ضال بحبل من عنقه ومحاولة وضعه في حقيبة سيارته بدائرة القسم، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية  تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته، وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية 

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة

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نيابة المطرية وزارة الداخلية قسم شرطة المطرية

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الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية

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