الإثنين 13 يناير 2025
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محافظات

كلب يهاجم 14 شخصًا في محافظة المنيا

كلب يهاجم 14 شخصًا
كلب يهاجم 14 شخصًا في محافظة المنيا

تعرض 14 شخصًا للإصابة جراء هجوم من كلب ضال في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حيث تم نقلهم إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

كلب يهاجم 14 شخصًا في محافظة المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقضاض كلب ضال على سكان حي غرب مدينة ملوي، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين.

الأجهزة الأمنية في المنيا 

على الفور، انتشرت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية والطب البيطري في المنيا إلى موقع الحادث، حيث تأكد إصابة 14 شخصًا، بينهم طفلان هما محمد محمد عبد الله (6 سنوات) ومعاذ عبد الحميد إسلام (6 سنوات)، بالإضافة إلى: موريس زكي عبد الله (65 سنة)، علاء أحمد توفيق (31 سنة)، سلوى رضا عبد العظيم (39 سنة)، هاني شحاتة أديب (45 سنة)، أيمن مصير علي (50 سنة)، فادي سيد فهمي (53 سنة)، بيشوي سعد رشدي، مجدي عيد حنا (63 سنة)، عبد الغفار أحمد رضا (49 سنة)، أحمد نبيل أحمد (30 سنة)، نشأت عزت سامي (67 سنة)، ضاحي عباس علام (50 سنة). 

 مستشفى ملوي التخصصي

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي جنوب محافظة المنيا لتلقي المصل والعلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

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