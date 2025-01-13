الإثنين 13 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية

ملابسات فيديو ربط
ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

 تابعت أجهزة وزارة الداخلية  تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته، وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.
 

 

الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبه سيارة بالمطرية 

 وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.
 

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

ضبط تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة دائرة قسم شرطة المطرية قسم شرطة المطرية وزارة الداخلية

مواد متعلقة

سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في بني سويف

ميكروباص وملاكي، القبض على تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالإسكندرية

ضبط تشكيل عصابى يضم أجانب للنصب على المواطنين بزعم توفير حجوزات فنادق بجنوب سيناء

سقوط تشكيل عصابي لسرقة محال الملابس ومستحضرات التجميل في الشيخ زايد

بعد 21 واقعة، سقوط أخطر عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشرقية

ضبط 12 طن دقيق مهرب خلال 24 ساعة

ضبط 7 ملايين جنيه حصيلة قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

ads

الأكثر قراءة

لماذا رفض النواب السوار الإلكتروني بديلًا للحبس الاحتياطي؟

النواب يحسم مدد الحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية

بعد رفض الأسورة الإلكترونية، تعرف على بدائل الحبس الاحتياطي

إثيوبيا تعمدت إخفائها، باحث بالشأن الأفريقي يكشف عن كارثة قرب سد النهضة

مجلس النواب يقر ضوابط أمر الضبط والإحضار للمتهم

سعر الكتكوت الأبيض يواصل الارتفاع مع استقرار أسعار البط اليوم الإثنين

بعد وفاة سيدة المنوفية بحقنة مضاد حيوي، ما أعراض صدمة الحساسية

ليست شبحًا مجرمًا، رئيس النواب يدافع عن النيابة العامة

منوعات

المزيد

تقارير: الألعاب النارية سبب حرائق لوس أنجلوس

الصين تطلق مجموعة من أقمار CentiSpace-1 للفضاء

الصين تجري تجربة رائدة للتحكم في تساقط الثلوج

مشهد صادم، آلاف السيارات تغادر لوس أنجلوس في أكبر عملية نزوح بتاريخ أمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الإثنين 13- 1- 2025 في الأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 13 يناير 2025

كم يبلغ سعر الأرز اليوم الإثنين 13 يناير بالسوق المحلى

عباد الشمس يسجل 108 جنيهات للتر، أسعار الزيت اليوم الإثنين 13-1-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

7 نصائح للقيادة أثناء الشبورة الكثيفة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا جاء الله بخبر جزاء الكفار بأسلوب الاستفهام؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم خلع الزينة التي يرتديها الميت والتسبب في جرحه عن طريق الخطأ؟ دار الإفتاء تجيب

الأزهري يعرض جهود وزارة الأوقاف في أفريقيا أمام مجلس النواب ويكشف عن مشروعات جديدة

المزيد
الجريدة الرسمية