الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبة سيارة بالمطرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام أحد الأشخاص بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته بالقاهرة.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا قيام مالك سيارة بربط "كلب ضال" بحبل من عنقه ومحاولة وضعه فى حقيبة سيارته، وذلك من أمام منزله بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.



الأمن يكشف ملابسات فيديو ربط كلب ووضعه في حقيبه سيارة بالمطرية

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها موظف بإحدى الشركات- مقيم بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لإبعاد الكلب عن منزله لقيامه بمحاولة عقر الأطفال بالشارع.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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