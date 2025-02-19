الأربعاء 19 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

أخبار مصر اليوم: رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.. تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. وحقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهدت الساعات الماضية العديد من الأخبار والأحداث المهمة والتي نشرتها فيتو فور حدوثها على مدار اليوم، وجاء أبرزها كالتالي:

من إسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إننا نتطلع إلى قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالدور الذي ننتظره منه لتحقيق الهدف الذي طال انتظاره بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل وأن نرى في الشرق الأوسط تعايشا سلميا بين كل شعوب المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة وقف الممارسات العدوانية ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية والتطلع إلى إنهاء الصراعات في المنطقة.

كما أكد الرئيس السيسي ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد. 

وأوضح أنه تم تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير واستغلال واستثمار منطقة وسط البلد التابعة للحكومة، ومنها المباني والمنشآت التي تم إخلاؤها.

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه رغم الأزمة الاقتصادية إلا أن هناك انخفاض ملحوظ في معدل البطالة خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية الجديدة:" نضع مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع كافة التحديات التي تواجهنا. تجاوزنا 220 سوق من أسواق اليوم الواحد إلى جانب معارض أهلا رمضان، لطرح السلع والمنتجات خلال الفترة المقبلة بأسعار مخفضة".

وبشأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، قال: “نستهدف زيادات في المرتبات خلال العام المالي الجديد، وقد يتم التبكير ببعض الزيادات الخاصة ببعض الفئات ومنها تكافل وكرامة”.
 

الأوقاف تكشف مفاجآت بشأن صلاة التراويح والبرامج الدينية في رمضان 

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن إرسال 72 إمامًا إلى الخارج لنقل صوت مصر في التلاوة وتعزيز التواصل الديني والثقافي مع الشعوب المختلفة.

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن صلاة التراويح والتهجد ستُبث بشكل متسلسل من مسجد الحسين، حيث سيؤم المصلين في التراويح نخبة من كبار القراء، منهم الشيخ أحمد نعينع كل يوم جمعة، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للمصلين لاختيار الشيخ الذي يفضلون الصلاة خلفه.

دار الإفتاء تكشف موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025
 

يبحث العديد من المواطنين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، وذلك مع اقتراب حلول الشهر المبارك.
حيث تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا، مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

مرتبات تصل إلى 160 ألف جنيه، الحكومة تعلن عن فرص عمل بالسعودية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء عن توفير 4 فرص عمل لكوادر مصرية للعمل في شركة الطعام اللذيذ، بالمملكة العربية السعودية.

وقال الوزير: إن هذه الفرص توفرها الوزارة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

وأوضح أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن: عدد 1 مصمم جرافيك، خبرة من 2 إلى 5 سنوات، وخبرة في الذكاء الاصطناعي والمواد الخام، وأن الراتب يتراوح ما بين 4000 إلى 5000 ريال سعودي كل شهر.

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

قرارات مجلس الوزراء اليوم، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية.

وجاءت أبرز قرارات مجلس الوزراء كالتالي:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية "ISA"، حيث سيتيح التعديل العضوية لمختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة للانضمام إلى التحالف، وأن تصبح أعضاء به.


 

 

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