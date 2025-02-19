مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد.

وأوضح أنه تم تكليف مكتب استشاري لوضع رؤية كاملة لتطوير واستغلال واستثمار منطقة وسط البلد التابعة للحكومة، ومنها المباني والمنشآت التي تم إخلاؤها.

وفي سياق آخر، قال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: “هناك عودة قوية لشركة إيني الإيطالية في مصر لا سيما في حقل ظهر وزيادة إنتاج الحقل”، لافتًا إلى أن الشركة كشفت عن تطور كبير في قطاع الطاقة في مصر".

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