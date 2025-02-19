دار الإفتاء تكشف موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2025

يبحث العديد من المواطنين عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان لعام 1446 هجريًا، وذلك مع اقتراب حلول الشهر المبارك.



إعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا

حيث تنظم دار الإفتاء المصرية احتفالا رسميا وشعبيا، مساء يوم الجمعة الموافق 28 فبراير، الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1446 هجريا، لإعلان نتيجة رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجريا، حيث يولد هلال شهر رمضان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثانية والدقيقة 47 قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة الموافق 2025/2/28م (يوم الرؤية).

ظروف هلال شهر رمضان 2025

يبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 33 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 34-37 دقيقة).أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 20- 44 دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1446هـ فلكيًا يوم السبت 2024/3/1م.

وشهر رمضان هو الشهر التاسع فى السنة القمريّة، ويأتى بعد شهر شعبان، ويتبعه شهر شوّال، وقد فضّله الله -تعالى- على باقى أشهر السنة؛ لأنّه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فَرض على كلّ مسلم، وعنه قال النبى -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِى الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ).

والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

ما قواعد استطلاع هلال شهر رمضان؟



وفي سياق متصل نشر موقع دار الإفتاء المصرية رد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق على سؤال حول القواعد والإجراءات المتبعة في مصر لاستطلاع ورؤية هلال شهر رمضان؟

وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق بأن القواعد تتلخص في أن الحساب الفلكي القطعي لا يعارض الرؤية الصحيحة، فهو للاستئناس به مع الاعتماد على الرؤية البصرية الصحيحة، وهذا يعني أنه ينفي ولا يثبت، فإذا نفى طلوع الهلال فلا عبرة بقول من يَدَّعِيه، وإذا لم ينفِ ذلك فالاعتماد حينئذٍ على الرؤية البصرية.

وأضاف، أن شهر رمضان إما ثلاثون يومًا لا يزيد عليها وإما تسعة وعشرون يومًا لا ينقص عنها، وتابع: «إنه يجب على كل أهل بلدٍ متابعة إمامهم في رؤية الهلال من عدمها؛ بشرط إمكان الرؤية بالحساب الفلكي.

ويتمثل منهج دار الإفتاء المصرية لرؤية الهلال في الخطوات التالية:

- الرؤية تكون لجميع الشهور من أجل الوصول إلى أصوب تحديد لأوائل الشهور الثلاثة ذات الأهمية في عبادة المسلمين.

- الرؤية تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيِّين وتضم مختصين بالفلك.

- هناك رؤية بصرية نعتمدها مع الحساب الفلكي الدقيق.

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