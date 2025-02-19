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أخبار مصر

الأوقاف تكشف مفاجآت بشأن صلاة التراويح والبرامج الدينية في رمضان (فيديو)

شهر رمضان، فيتو
شهر رمضان، فيتو
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أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لأنشطتها خلال شهر رمضان المبارك، تتضمن إرسال 72 إمامًا إلى الخارج لنقل صوت مصر في التلاوة وتعزيز التواصل الديني والثقافي مع الشعوب المختلفة.

بث صلاة التراويح من مسجد الحسين

وقال رسلان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن صلاة التراويح والتهجد ستُبث بشكل متسلسل من مسجد الحسين، حيث سيؤم المصلين في التراويح نخبة من كبار القراء، منهم الشيخ أحمد نعينع كل يوم جمعة، والشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني يوم الثلاثاء، لإتاحة الفرصة للمصلين لاختيار الشيخ الذي يفضلون الصلاة خلفه.

رواية صلاة التهجد في رمضان

وأشار إلى أن صلاة التهجد تُؤدى برواية "قالون عن نافع"، ويشارك فيها أربعة قراء مختلفين، لافتًا إلى أن كافة المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية ستشهد أنشطة دينية مماثلة، لتعزيز الأجواء الروحانية خلال الشهر الكريم.

وأعلن رسلان تنظيم ملتقى ديني مخصص لذوي الهمم خلال شهر رمضان، إضافة إلى تنفيذ برامج خاصة للأطفال في المساجد، لا تقتصر على تحفيظ القرآن الكريم فقط، بل تشمل أنشطة متنوعة تُقام كل يوم خميس بعد صلاة العصر.

فعالية غير مسبوقة للأوقاف في رمضان

وكشف المتحدث باسم وزارة الأوقاف عن استعدادات الوزارة للاحتفال بـ"يوم الشهيد" خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنه سيتم تنظيم فعالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.
 

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الأوقاف صلاة التراويح شهر رمضان البرامج الدينية مسجد الحسين القراء أحمد نعينع

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