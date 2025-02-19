الأربعاء 19 فبراير 2025
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أخبار مصر

بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي

اجتماع الحكومة الأسبوعي
اجتماع الحكومة الأسبوعي
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بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، ومتابعة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

اجتماع الحكومة الأسبوعي 

ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يستعرض خلاله رئيس الوزراء أبرز قرارات المجلس، وآخر التطورات المتعلقة بالملفات المطروحة.

 افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة أهلا رمضان

كما يشهد مدبولي افتتاح المعرض الرئيسي لمبادرة "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، والتي تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء المعيشية، ومن المتوقع أن تشمل الفعاليات جولة تفقدية لمتابعة توافر السلع واستقرار الأسعار.

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