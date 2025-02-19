محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات القنطرة غرب خارج الديوان العام (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء في ختام جولته بمركز ومدينة القنطرة غرب، جلسة للجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية بحضور عدد من المواطنين، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، في ثالث جلسات الجهاز التنفيذي للمحافظة خارج الديوان العام، حيث تم عقد جلسات مماثلة بمركز ومدينة التل الكبير، والقنطرة شرق من قبل.

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، محمد عيد رئيس المركز ومدينة القنطرة غرب، وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، مديري وممثلي شركات المرافق العامة، عددًا من مديري إدارات ديوان عام المحافظة، عددًا من رؤساء القرى والعمد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالإسماعيلية.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

عرض فيديو عن مركز مدينة القنطرة غرب

وبدأت جلسة الجهاز التنفيذي بعرض فيديو عن مركز ومدينة القنطرة غرب اشتمل على ما تم تحقيقه من إنجازات في المدينة خلال الأربع سنوات الأخيرة، تلاه كلمة محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، والتي وجه خلالها الشكر لمحافظ الإسماعيلية على الدعم الذي يلقاه مركز ومدينة القنطرة غرب على كافة الأصعدة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد على دعمه لمشكلات المواطنين

وفي كلمته أكد محافظ الإسماعيلية على سعادته بوجوده بمركز ومدينة القنطرة غرب، لما تتميز به من مقومات تجارية وصناعية، وملاحظته لنشاط الجميع بالمركز ورغبتهم في العمل والتميز، مؤكدًا عزمه الوصول لكافة مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة، ومؤكدًا "أن النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا".

وأضاف "أكرم"، سعدت بمستوى المدرسة الثانوية الصناعية العسكرية، من طلاب ومعلمين وتأسيس عسكري، وسنعمل على صقل مهاراتهم ليكونوا إضافة لسوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، في إطار خطتنا ومبادرة "أهل الإسماعيلية"، "التدريب من أجل التشغيل".

عرض ومناقشة عدد من المشكلات بمركز ومدينة القنطرة غرب



تلا ذلك عرض ومناقشة عددًا من المشكلات العامة التي تخص مركز ومدينة القنطرة غرب، ومنها إقامة كوبري علوي بمدخل قرية أبوخليفة، انقطاع مياه الشرب خلال فصل الصيف بقرية الروضة، تطوير ورفع كفاءة مركز الشباب بقرية الروضة، مشكلات الصرف الزراعي بقرية الروضة، مشكلات قطاع الكهرباء بقرية أبوخليفة، مشكلة مياه الشرب بقرية الشهيد خيري، مشكلة المياه بقرية الرياح وتوابعها (الكفاح، الاتحاد، الأماني)، فتح تراخيص البناء بعزبة الصعايدة بالمدينة، عدم وجود قسم لعلاج الحروق بمستشفيات القنطرة غرب وأبوخليفة، توصيل الغاز الطبيعي بعدة مناطق داخل المدينة، فتح باب حجز المقابر بمركز ومدينة القنطرة غرب، مداخل ومخارج قرية البياضية، ومساكن قرية أبوخليفة.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

عقد لقاءات بين المواطنين

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بعقد لقاءات بين المواطنين والأجهزة التنفيذية تختص بدراسة كل ما يتعلق بمشكلات البنية التحتية بمركز ومدينة القنطرة غرب، والوصول للحلول المثلى لبدء التنفيذ وإنهاء كافة المشكلات العاجلة، خاصة مع دخول مركز ومدينة القنطرة غرب المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تفقد المركز التكنولوجي

ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، هذا إلى جانب شرح الشهادة المؤمنة وشروط الحصول على قيد الارتفاع وخطوات التقديم للمواطنين والتسجيل على السيستم ورسوم جدية التصالح.

وأكد "أكرم" على ضرورة حصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين موجهًا بسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها.

مشيرًا إلى الاهتمام بتلقي طلبات ذوي الهمم وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم.

وفي ختام الجلسة، قام محافظ الإسماعيلية ومدير مديرية العمل بالمحافظة، بتسليم عدد ١٠ عقود عمل لأبناء مركز ومدينة القنطرة غرب من ذوي الهمم.

وقام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، بإهداء اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، "المصحف الشريف" تقديرًا لجهوده وما يقدمه من دعم لمواطني مركز ومدينة القنطرة غرب.



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