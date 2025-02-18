جامعة القناة تعزز ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية حول ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمدرسة السادات الثانوية بنين، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية المشروعات الناشئة وتمكين الشباب من مهارات الابتكار والإبداع.

الدور المحوري لريادة الأعمال

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى الدور المحوري لريادة الأعمال في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية نشر هذه الثقافة بين الطلاب لتحفيزهم على التفكير الخلاق واستثمار إمكانياتهم في بناء مستقبل مهني واعد.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

توفير بيئة محفزة للشباب

وأشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تنمية وعي الطلاب، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج دعم ريادة الأعمال، وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة محفزة للشباب تمكنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة.

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس، والذي ترأسه الدكتورة أميرة خيري.

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

جانب من التدريب،فيتو

توضيح مفهوم رائد الأعمال

وقدّمت الندوة الدكتورة هبة السيد محمد، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث استهدفت 65 طالبًا وطالبة من المدرسة، وتطرقت إلى التعريف بريادة الأعمال وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، مع توضيح مفهوم رائد الأعمال والخصائص التي تميزه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الدوافع لاكتساب مهارات ريادة الأعمال. وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف على آليات بدء مشروعاتهم الخاصة.

جاء تنظيم الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف شيماء نصر، حيث تم التأكيد على الدور التكاملي بين الجامعة والمدارس في تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل في عالم الأعمال.





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