الثلاثاء 18 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تعزز ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب مدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من فعاليات التدريب،فيتو
جانب من فعاليات التدريب،فيتو

نظّمت جامعة قناة السويس، ندوة تثقيفية حول ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة بمدرسة السادات الثانوية بنين، في إطار جهودها لتعزيز الوعي بأهمية المشروعات الناشئة وتمكين الشباب من مهارات الابتكار والإبداع.  

جامعة القناة تنظم قافلة شاملة إلى قرية چنيفة بالسويس (صور)

جامعة القناة تنظم ندوة حول المهارات الحياتية لطالبات مدرسة محمد حسنين بالإسماعيلية (صور)

الدور المحوري لريادة الأعمال 

وأشار الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إلى الدور المحوري لريادة الأعمال في خلق فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أهمية نشر هذه الثقافة بين الطلاب لتحفيزهم على التفكير الخلاق واستثمار إمكانياتهم في بناء مستقبل مهني واعد. 

 

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

توفير بيئة محفزة للشباب 

وأشادت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة القناة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأهمية مثل هذه المبادرات التي تسهم في تنمية وعي الطلاب، مشيرة إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج دعم ريادة الأعمال، وتسعى دائمًا إلى توفير بيئة محفزة للشباب تمكنهم من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات ناجحة. 

 

جاءت الندوة تحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، بالتعاون مع مركز تعليم الكبار بجامعة قناة السويس، والذي ترأسه الدكتورة أميرة خيري. 

جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو
جانب من التدريب،فيتو

توضيح مفهوم رائد الأعمال 

وقدّمت الندوة الدكتورة هبة السيد محمد، مدرس أصول التربية بكلية التربية، حيث استهدفت 65 طالبًا وطالبة من المدرسة، وتطرقت إلى التعريف بريادة الأعمال وأهميتها بالنسبة للفرد والمجتمع، مع توضيح مفهوم رائد الأعمال والخصائص التي تميزه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم الدوافع لاكتساب مهارات ريادة الأعمال. وشهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا بالتعرف على آليات بدء مشروعاتهم الخاصة. 

 

جاء تنظيم الندوة بإشراف إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بمديرية التربية والتعليم، تحت إشراف شيماء نصر، حيث تم التأكيد على الدور التكاملي بين الجامعة والمدارس في تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل في عالم الأعمال.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القناة جامعة قناة السويس ريادة الاعمال المشروعات الصغيرة الاسماعيلية تعزيز ثقافة ريادة الأعمال

مواد متعلقة

جامعة القناة تنظم قافلة شاملة إلى قرية چنيفة بالسويس (صور)

محافظ الإسماعيلية يوجه بإقامة النسخة السادسة من سوق اليوم الواحد بالقنطرة غرب

أوقاف الإسماعيلية عقدت 30 ملتقى فكريا خلال شهر رمضان المبارك

محافظ الإسماعيلية: منافذ بيع متنقلة لنقل السلع الرمضانية للمواطنين بالمناطق النائية

الأكثر قراءة

التعليم توضح موقف الغياب في المدارس خلال رمضان

هيئة الدواء تحذر الحوامل من استخدام هذه الأدوية: تسبب تشوهات للأجنة

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025 (آخر تحديث)

موعد زيادة المعاشات الجديدة 2025 وقيمتها، التفاصيل كاملة

أهدى لها عقدا من الألماس، حقيقة خطبة نبيلة عبيد وثري عربي شاب

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

بتوقيت القاهرة، الفيفا يعلن مواعيد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

ارتفاع جديد في أسعار البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025

منوعات

المزيد

إيطاليا تصادر كوكايين بقيمة 132 مليون دولار

دوافع انتقامية طائفية، سوري يذبح والديه وشقيقه الأصغر

مقدمة مسلسل "Daredevil: Born Again" ستحتوي على رسوم متحركة

الديوان الملكي الهاشمي يعلن خضوع ملك الأردن لعملية جراحية اليوم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالأسواق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء بالسوق المحلية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

12 عادة خاطئة للمصريين في رمضان.. احذر منها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

تفسير رؤية البومة في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سيئة

تثبيت المؤمنين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 15 بسورة الحشر

المزيد
الجريدة الرسمية