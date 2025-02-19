محافظ الإسماعيلية يفتتح توسعات مدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات (صور)

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، أعمال التوسعات بمدرسة القنطرة غرب الثانوية الصناعية بنات، تحت إشراف الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

أبرز الحضور خلال الافتتاح

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وعددًا من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الافتتاح، فيتو

إجمالى تكلفة المدرسة

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي ١٢ مليون و٧٠٦ ألف جنيه، المشروع مقام على مساحة ٨١٥٥.٥٨ م٢ والمشروع عبارة عن مبنى مكون من دور أرضي وأربع أدوار به ١٠ فصول وورشتين.

توفير خدمات مشروعات متنوعة

وفي كلمته، أشار أكرم إلى أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل توفير خدمات ومشروعات متنوعة في مختلف المجالات وعلى مستوى جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، موضحًا أن هناك جهودا كبيرة تبذل، وأموال تنفق، لتوفير تعليم جيد لأبنائنا وتقليل الكثافة العددية في الفصول.

جانب من الافتتاح، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد على أهمية التعليم الفني

وأكد محافظ الإسماعيلية على أهمية التعليم الفني، ودوره المحوري في النهوض بالصناعة المصرية، وتخريج فنيين مهرة حاصلين على تدريب عملي معتمد وعلى قدر كبير من العلم.

وتفقد محافظ الإسماعيلية عددًا من الفصول الدراسية، والتقى بعدد من الطالبات مطمئنًا على سير العملية التعليمية بسهولة ويسر ومدى انضباط العملية التعليمية وحضور الطالبات.

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