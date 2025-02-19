وكيل صحة الإسماعيلية توجه بإعادة هيكلة فرق وحدة أبوصوير البلد (صور)

وجهت الدكتورة ريم مصطفي وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بإعادة هيكلة فرق الجودة، ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية بوحدة أسرة أبوصوير البلد وذلك لتحقيق أقصى استفادة من الكوادر البشرية ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

تفقد العمل بالوحدة

جاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التى أجرتها وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية لوحدة طب أسرة أبو صوير البلد التابعة لإدارة أبو صوير الصحية يرافقها فريق إشراف مديرية الصحة ؛للوقوف على سير العمل، تواجد الفريق الطبي،جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من تطبيق اللائحة 75 لسنة 2024، الخاصة بالمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارات المحلية.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

متابعة كشوف المواليد

بدأت وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية بمتابعة انتظام سير العمل بجلسة التطعيمات واطلعت على كشوف المواليد وإجراء فحوصات حديثى الولادة ومنها فحص السمع،ثم تفقدت عيادة طب الاسرة وتابعت معدل تردد السيدات وانتظام صرف الوسائل بعيادة تنظيم الاسرة.

إشادة بفريق المعمل

وأشادت وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية بفريق المعمل وجودة الخدمات المقدمة من خلاله وتوافر المستلزمات المعملية وتابعت بتفقد عيادة الأسنان، واطمأنت على خدمات طب الأسنان التى توفرها العيادة ومعدل تردد المواطنين وإتباع معايير الجودة ومكافحة العدوى وسلامة كرسي الكشف، والتقت أحد المترددين على العيادة والذى أشاد بكفاءة فريق العمل وحسن المعاملة.

تكثيف التوعية بالقضايا السكانية

ووجهت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، بتكثيف التوعية بالقضايا السكانية من خلال نوادى المرأة والرائدات الريفيات بأهمية تنظيم الأسرة والقضايا السكانية ومنها الزواج المبكر واختيار وسيلة تنظيم الأسرة المناسبة لكل سيدة،كما أوصت بوضع لافتة واضحة لمبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة فى مدخل الوحدة للاطمئنان على الصحة العامة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

عدم الالتزام بالزي الموحد

وانتقدت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، بعض السلبيات ومنها عدم الالتزام بالزى المحدد عدم وجود كروت التعريف بالصيدلية، وراجعت كشوف الأدوية والمستلزمات الطبية وشددت على الالتزام بصرف وتوافر مخزون كاف بصيدلية الوحدة من المخازن الإقليمية بالمديرية.

وتابعت تواجد الفرق الطبية من خلال كشوف الحضور والانصراف وتحويل المتغيبين بدون عذر للشئون القانونية ثم تفقدت سير العمل بمكتب الصحة وتوافر المستلزمات والأجهزة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وتأتى الجولة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتكليفات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية بالتأكد من جودة الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

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