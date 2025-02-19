محافظ الإسماعيلية يفتتح النسخة السادسة من "سوق اليوم الواحد" بمدينة القنطرة غرب (صور)

محافظ الإسماعيلية: نقدم خلال السوق منتجات متنوعة بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بنسبة تتراوح من ٣٠: ٥٠٪

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، "سوق اليوم الواحد" بشارع السويس بجوار جهاز تحسين البيئة بمدينة القنطرة غرب.

ويهدف السوق إلى تحقيق جهود الدولة المصرية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، والتي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين.

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

أبرز الحضور خلال مراسم الافتتاح

وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعددًا من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالإسماعيلية.

تحقيق مساعي الحكومة

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن هذه المبادرة جزء من الجهود الحكومية التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يسهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية.

المنظمون للسوق في القنطرة غرب

وأشار محافظ الإسماعيلية، إلى أن السوق تم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية، تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، ويوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

افتتاح سوق اليوم الواحد،فيتو

منوهًا إلى أن السوق يتم فيه عرض بعض من منتجات رمضان بأسعار تقل عن مثيلاتها، وذلك بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

وقال "أكرم": نهدف لتغيير ثقافة المستهلك من خلال أسواق اليوم الواحد، لخلق حالة رواج بالأسواق وزيادة القوة الشرائية، وبدء انضباط الأسعار بالأسواق التقليدية نتيجة انخفاض الأسعار بأسواق اليوم الواحد.

مضيفًا "نعمل جميعًا داخل الجهاز التنفيذي لمحافظة الإسماعيلية، بروح "الفريق الواحد" بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لتوفير كافة الخدمات والتسهيلات للمواطنين، وهذا التعاون والتضافر يظهر بشكل واضح من خلال إقامة أسواق اليوم الواحد.

كما أكد "أكرم" على أهمية التنسيق المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص، خاصة في ظل التوسع في إنشاء المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والمنافذ المتحركة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة هامة نحو تعزيز الرقابة على الأسواق وتسهيل وصول السلع للمواطنين في مختلف المناطق، بما يدعم جهود الحكومة لمواجهة الارتفاعات في أسعار السلع.

وأوضح محافظ الإسماعيلية، أن النسخة السادسة من السوق تضم تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفواكه، بالإضافة إلى المنتجات الأخرى التي يحتاجها المواطن بشكل يومي، مع التأكيد على وجود أكثر من سلعة وأكثر من بائع ما يسهم في تنوع المعروض من السلع، ورفع مستوى المنافسة بين التجار، وتقليل الأسعار في الأسواق، وتحقيق توازن بين العرض والطلب، كما يساعد على ضمان توافر السلع بكميات كافية للمواطنين.

وأضاف أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر بالإسماعيلية، من خلال تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار أقل من الأسواق التقليدية.

وأوضح أكرم إلى أن المحافظة تسعى خلال الفترة الحالية إلى تكثيف المعارض والأسواق سواء كانت ثابتة أو متنقلة لتشمل جميع مراكز المحافظة وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم؛ لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأشار المحافظ إلى أن العمل جارٍ لتوسيع نطاق هذه التجربة الناجحة لتشمل باقي مراكز ومدن المحافظة، بعد النسخة الأولى بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والثانية بمدينة المستقبل، والثالثة والرابعة بحي ثان مدينة الإسماعيلية، والخامسة بمنطقة أبوعطوة، والسادسة بمدينة القنطرة غرب، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تمثل جزءًا من خطة شاملة تهدف إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات المواطنين.

وقال محافظ الإسماعيلية: إن الدولة بكافة أجهزتها تعمل على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة لهم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم مختلف صور الدعم الممكنة للمواطنين.

ودعى محافظ الإسماعيلية المواطنين لزيارة السوق والاستفادة من المعروضات وشراء احتياجاتهم من المواد والسلع التموينية والخضر والفاكهة واللحوم والمجمدات بأسعار مخفضة تصل لـ٣٠٪، وبنسب أكثر على بعض المنتجات.

واختتم "أكرم" أتوجه بالشكر لجميع الجهات المعنية التي اشتركت في تنظيم السوق، سواء من المحليات أو المديريات الخدمية بالإسماعيلية.



تقديم كافة الدعم للمواطنين

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن المعرض يضم ١٥ عارضًا وجاري العمل للتوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

مشيرة أنَّ ما تسعى إليه وزارة التموين من خلال هذه المبادرة هو تحسين جودة الحياة للمواطنين عبر زيادة توافر السلع الأساسية بكميات كافية وبأسعار مناسبة، إضافة إلى ذلك تهدف الوزارة إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

هذا وتُعد أسواق اليوم الواحد نموذجًا ناجحًا يعكس اهتمام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين، ويعزز من ثقة المواطن في الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للجميع.



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