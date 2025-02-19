محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض أهلًا رمضان بالقنطرة غرب (صور)

محافظ الإسماعيلية يؤكد الالتزام بنسبة التخفيض وجودة المنتجات المعروضة

افتتح اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، معرض "أهلًا رمضان" بشارع الجيش بمدينة القنطرة غرب.

وينظم المعرض مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع إدارة تموين القنطرة غرب والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب؛ وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المعظم وللمساهمة في تقديم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

أبرز الحضور خلال الافتتاح

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، النائب محمد طلبة عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، محمد عيد رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعددًا من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالإسماعيلية.

أهمية تنوع المنتجات

وشدد المحافظ على أهمية تنوع المنتجات الغذائية والمنتجات المعروضة بالمعرض لتواكب متطلبات الأسرة المصرية وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم.

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

جانب من افتتاح المعرض، فيتو

فرض الرقابة المستمرة على المعرض

كما شدد على ضرورة المتابعة والرقابة المستمرة من مديرية التموين والتجارة الداخلية والصحة والطب البيطري ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك لضمان توافر السلع الغذائية الاستراتيجية والتأكد من تطبيق نسبة التخفيض.

تنظيم المعرض

وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين بالإسماعيلية، إلى أنه تم تنظيم المعرض بناءً على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية؛ ليعود بالنفع على كافة مواطني المركز والمدينة.

وأضافت أن المعرض سيستمر لمدة أكثر من شهر حتى نهاية شهر رمضان المعظم ويضم السلع الغذائية الأساسية من أرز، زيت، سكر، ومكرونة، والبقوليات بكافة أنواعها بجانب عدد من اللحوم المجمدة بأسعار مناسبة ونسبة تخفيض تصل بين ١٥ و٢٥٪.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، وخطة مديرية التموين بمحافظة الإسماعيلية بافتتاح أكثر من معرض لأهلًا رمضان في كافة مراكز ومدن المحافظة المختلفة وليس العاصمة فقط، حيث تم افتتاح يوم السبت الماضي ثلاثة معارض أهلًا رمضان بأماكن متفرقة بمركز ومدينة التل الكبير وجار العمل على افتتاح معارض أهلًا رمضان في مراكز ومدن الإسماعيلية وفايد والقنطرة شرق؛ ليعود بالنفع على المواطنين، وتقديم منتجات جيدة وبأسعار مخفضة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.



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