المركزي المصري يحسم غدا مصير سعر الفائدة في أولى اجتماعات 2025.. تباين التوقعات حول التثبيت لدعم الاستقرار النقدي أوخفضها لتحفيز النمو.. وخبراء: محطة مهمة في مسار الاقتصاد الوطني

البنك المركزى المصرى، تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، غدا الخميس قراراها بشأن سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض خلال الفترة المقبلة، بعد أن شهدت أسعار الفائدة صعودًا قياسيًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بواقع 800 نقطة أساس أي 8% منذ بداية العام الماضي، ويترقب الاقتصاد المصري باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري.

تخفيض أسعار الفائدة لهذا السبب



يُعد هذا الاجتماع الأول للبنك المركزي في العام الجديد، ومن المتوقع أن يكون له تأثير كبير على مسار الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

ومن جانبه توقع الدكتور نبيل فرج الخبير الاقتصادى، تخفيض أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل بنسبة 1 إلى 2٪، إضافة إلى خفض بنسبة تتراوح ما بين 1.5% الى 2.5% في الربع الثاني من 2025.

تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف

كما أوضح فرج أن هذه التوقعات تاتى في ظل تباطؤ معدلات التضخم الحالية والاستقرارالنسبي لسعر الصرف وتراجع التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بعد وقف الحرب في غزة، مع ذلك سيظل القرار النهائي معتمدًا على تقييم البنك للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري إن اجتماع البنك المركزي المصري غدا الخميس الموافق 20 فبراير 2025.

حيث يُعد محطة مهمة في مسار الاقتصاد المصري بين تثبيت الفائدة لدعم الاستقرار النقدي وخفضها لتحفيز النمو، يبقى القرار مرهونًا بتطورات المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية في كل الأحوال ستكون قرارات البنك المركزي محط أنظار المستثمرين والخبراء حيث ستحدد ملامح الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

سعر الفائدة بين استقرار الاسعار وكبح جماح التضخم

واضاف الدكتور نبيل فرج أن الهدف الرئيسي لدى البنوك المركزية هو "استقرار الأسعار"، وحتى تحقق هذا الهدف وتكبح جماح التضخم أو تواجه الركود تقوم باستخدام أدوات مختلفة لديها، وعلى رأسها "سعر الفائدة".

تثبيت الفائدة الأقرب، سيناريوهات اجتماع البنك المركزي المصري

توقع خبراء المال والاقتصاد أن تقوم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده غدا الخميس المقبل الموافق 20 فبراير 2025.

حيث ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة، وفي ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

اقرأ التالى: ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى المصرى الماضى ؟

الاقتصاد المصري وتحول ميزان المدفوعات الكلي



ومن جانبه قال الدكتور على الادريسي: شهد الاقتصاد المصرى تحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، مشيرا الى تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.

على الادريسي - فيتو

لجنة السياسات النقدية تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل



وأضاف الادريسي: نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير 2025، وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الأخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية.

ماذا حدث فى اجتماع البنك المركزى الماضى؟



وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر 2024 الماضى على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022.

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