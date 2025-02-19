احتفالية كبري بالقومي للترجمة في حب صلاح جاهين

أقام المركز القومي للترجمة، اليوم الموافق 19 فبراير، احتفالية كبري في محبة "عمنا... صلاح جاهين"، بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا المصرية.

احتفالية صلاح جاهين بالقومي للترجمة

حرص القومي للترجمة على الاحتفال بالفنان الشامل الراحل صلاح جاهين، في حضور نجلته أمينة جاهين والشاعر الكبير أمين حداد، وبمشاركة عدد كبير من المترجمين والمفكرين، حيث أكدت مديرة المركز كرمة سامي على أهمية احتفالية اليوم لتكريم وتذكير العالم بأسم خلد نفسه في التاريخ من خلال أشعاره ورسوماته.

كرمة سامي: جاهين هو رجل غمر العالم العربي بالحب والثقافة

واضافت كرمة سامي انها شعرت بالرعب عندما رآت مسرحية "صحصح لما ينجح"، فهي عمل يجمع ثلاث عباقرة مثل صلاح جاهين، وألحان محمد فوزى، وإخراج صلاح السقا، والتي تعد من تراث مسرح القاهرة للعرائس، حيث تم إنتاجه أول مرة عام 1963

واكدت مديرة المركز القومي للترجمة ان جاهين هو رجل غمر الامة العربية بالحب والثقافة، مضيفة أن أول احساس بالفقد لها كان عند وفاة صلاح جاهين حيث استيقظت على خبر وفاته بدلًا من كاريكاتيره الذي كانت تبدأ به يومها، وأوضحت أنه برغم رحيل جاهين إلا أن في الجنازته كان هناك جيش من الشعراء من تلامذته، فقد عاش 1000 عام بفضل قصائده، وهو يروي المستقبل عندما كان يتحدث عن تلاميذة بحر البقر ليصف ايضا المستقبل بتلاميذ غزة، وغيرها العديد من الاعمال الفنية التي تبقي حية تصف مصر وشعبها والعالم العربي.

وتم عرض فيلم قصير من اخراج محمد فاضل يروي تاريخ الفنان العبقري صلاح جاهين والذي يعد فنان متعدد المواهب فهو كاتب مسرحي وشاعر ورسام كاركتير وسيناريست.

الموسيقار منير الوسيمي: صلاح جاهين فنان شامل وفيلسوف وابن بلد

وقال الموسيقار منير الوسيمي صلاح جاهين فنان شامل وفيلسوف وابن بلد، فاعتاد التجوال في مصر للتعرف على الحياة الشعبية، لا يملك حدود بين العامية والفصحي، حيث يدمجهم في تاخي غريب ومبدع في نفس الوقت

واضاف: "جاهين فنان من شعره لرجليه، وكان يعشق الفن والفنانين الجداد حيث يبحث عن المواهب الجديدة بنفسه لا ينتظر ان تاتي له".

وروي القصة الطريفة لكواليس صنع رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي وغناها علي الحجار، عند اختلافهم على عدد الآلات الموسيقية حيث رجح جاهين العزف بالات وتريه فقط بينما اختار الموسيمي عدد كبير من الالات المختلفة ليصل العدد لاكثر من 50 عازف، ليتم التسجيل في النهاية وفقًا لرآي الموسيقار

منير

وأوضح الوسيمي ان الرباعيات حالة خاصة من الغناء فهي ليست بأغنية رومانسية بسيطة او وطنية تدب بروح الشجاعة والحب بداخل المستمع، حيث تناقش كل رباعية قصة ومشاعر مختلفة وبالأخص رباعيات جاهين خصوصًا انها كانت على ألحان العبقري سيد مكاوي

كما استمع الحضور لإجزاء من رباعيات جاهين في اجواء من السعادة والاندماج مع صوت علي الحجار القوي يردد الكلمات السامية على نغمات مكاوي البديعة

قصيدة "على اسم مصر" ملحمة عبقرية بين العناني وجاهين

وناقشت الدكتورة لبني عبد الوهاب قصيدة "على اسم مصر" والتي وصفتها بالملحمة العبقرية بين شاعر مهف الحس ومترجم حرص على نقل هذه المشاعر القوية للقراء باللغة الإنجليزية.

فقالت: "صلاح جاهين هو ملهم الأجيال، فقصيدة على حب مصر هي ملحمة وليست مجرد ابيات، فترجمة قصيدة في اسم مصر هي اجتماع رائع بين العناني وجاهين حيث يمكن ان تكون رسالة دكتوره لطلاب اللغات"

واوضحت الدكتورة لبني ان الاسم نفسه يعد عبقري، حيث تم ترجمة "على اسم مصر" إلى "في حب مصر" والذي يعبر عن كل ما اراد جاهين التعبير عنه في كتاباته، فهي تحتوي على تاريخ مصر، حكام مصر، وجغرافية مصر فبرغم كونها 23 بيت بالعربية إلا ان العناني ترجمها إلى 56 بيت بالإنجليزية.

وبينما استعرضت الدكتورة آمال الحضري ترجمة جديدة لرباعيات صلاح جاهين "في حضن الوطن" حيث عبرت عن عبقرية صلاح في التعبير عن كل ما مر به الوطن بدون ذكر أسمه مرة واحدة، ليكون هو في ذاته وكل ما مر به في كتاباته هو "مصر".

وحبًا لأشعار صلاح جاهين الرائدة وامتنانا له ولما حققته في تشكيل الوعي في فترة من التاريخ المصري كانت مليئة بالتحديات، قرأ عدد من المترجمين الشباب في الاحتفالية أشعار جاهين بترجماتهم لها من العربية إلى الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية، ومن بينهم مجموعة من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس تحت اشراف الدكتور وليد عبدالله.

واتت هذه الاحتفالية فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين، برعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقديرًا لدور جاهين البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.