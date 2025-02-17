المركز القومي للترجمة يحتفي بالشاعر صلاح جاهين غدا

ينظم المركز القومي للترجمة في تمام الواحدة مساء غدا الأربعاء الموافق 19 فبراير الجاري، احتفالية كبرى فى محبة "عمنا.. صلاح جاهين"، وذلك بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة بساحة دار الأوبرا المصرية.

احتفالية عمنا.. صلاح جاهين

يأتي ذلك بحضور أسرته الشاعر الكبير بهاء جاهين والسيدة أمينة جاهين والشاعر الكبير أمين حداد والفنانة سامية جاهين، وبمشاركة عدد كبير من المترجمين والمفكرين.

ويأتي هذا النشاط فى إطار المبادرة التى اطلقتها وزارة الثقافة للاحتفاء بالفنان الكبير صلاح جاهين، برعاية الدكتور احمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقديرًا لدور جاهين البارز في تعزيز الهُوِيَّة المصرية تحت عنوان "عمنا.. صلاح جاهين".

المركز القومي للترجمة

وأشارت الدكتورة كرمة سامي مدير المركز القومي للترجمة إلى أن الاحتفالية سوف تبدأ بشرح الموسيقار منير الوسيمي لترجمته بالتوزيع الموسيقي لمضمون رباعيات صلاح جاهين التي لحنها سيد مكاوي وغناها علي الحجار.

وتتضمن الاحتفالية جلسة بحثية يديرها د مصطفى رياض تتناول فيها د. لبنى عبدالتواب ترجمة الدكتور محمد عناني لقصيدة على اسم مصر واستعراض أهم مناطق الجمال والرؤى الإنسانية للنص والترجمة وكيف اجتهد عناني ليتكافأ النص الإنجليزي مع روعته في اللغة العربية.

كما تتضمن عرضا من د.آمال الحضري لترجمة جديدة لرباعيات صلاح جاهين باللغتين العربية والإنجليزية مع الاشارة إلى دراسة الأديب الكبير يحيى حقي عنها، وتقديم الباحثة أميرة السمني لصور ترجمة صلاح جاهين لحسه الوطني وتجسدها في القصائد والكاريكاتير.

وحبا لأشعار صلاح جاهين الرائدة وامتنانا له ولما حققته في تشكيل الوعي في فترة من التاريخ المصري كانت مليئة بالتحديات، يقرأ عدد من المترجمين الشباب في الاحتفالية أشعار جاهين بترجماتهم لها من العربية إلى الإنجليزية والإسبانية والألمانية والفارسية، ومن بينهم مجموعة من طلاب قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس تحت اشراف د وليد عبدالله.

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