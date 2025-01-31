ندوة عن "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية" بمعرض الكتاب الأحد

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي الأحد المقبل ندوة مناقشة كتاب "تاريخ شعوب الصحراء الشرقية"، تأليف هانس برنارد وكِم دايشترمات، وبحضور مترجمي الكتاب الدكتور عاطف معتمد بقسم الجغرافيا بكلية الآداب بجامعة القاهرة والدكتور عزت زيان بالمعهد القومي للتخطيط.

معرض الكتاب



وسوف يدير الندوة الدكتور محمد السبعاوي الجغرافيا والعميد الأسبق لكلية الآداب جامعة المنيا.

وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق ٢ فبراير بالقاعة الدولية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين.

ويعد هذا الكتاب مرجع فريد شامل وموسوعي عن شعوب وقبائل صحراء مصر الشرقية، يأخذنا في مسيرة متلاحقة عبر مئات آلاف السنين، من سيناء وفلسطين إلى النوبة والحبشة، كما يطرح موضوعات عدة عن جذور الإنسان السلالية وأصوله وهجراته في هذه الصحراء وما تركه من أدلة على اهتمامه بالفنون والأديان والأنشطة الاقتصادية والتجارية، وعلاقته المتشابكة والشائكة مع سكان المركز في وادي النيل. أكثر من ثلاثين عالما وضعوا خلاصة خبراتهم العلمية في هذا الكتاب الشامل المهم.

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