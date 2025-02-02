معرض الكتاب، دماء في سردينيا وقصص أخرى في جناح المركز القومي للترجمة

صدر حديثًا كتاب "دماء في سردينيا وقصص أخرى" تأليف جراتسيا ديليدا وترجمة فريق قسم اللغة الإيطالية، كلية الألسن - جامعة عين شمس وهم: الدكتورة دينا عمار والدكتورة عائشة عماد ومراجعة الدكتورة سهيمة سليم.

كتاب دماء في سردينيا وقصص أخرى



هذا الكتاب يحتوي على ست قصص قصيرة للكاتبة الإيطالية جراتسيا ديليدا، كتبتها في بداية مسيرتها الأدبية في عام 1888م، عندما كانت في عمر السابعة عشرة. تأخذنا من خلالها إلى عالم جزيرة سردينيا وتسترسل في وصف مناظرها الطبيعية الخلابة من الغابات والجبال الشامخة، والهواء النقي، وروائح الصباح المنعشة الزكية، حتى تتخيل وكأنك جزء لا يتجزأ من هذا العالم الساحر. تشاركنا ديليدا عادات أهل سردينيا وتقاليدهم، ومعتقداتهم الخرافية الغريبة، ونزعة الانتقام التي كانت سائدة في ذلك الوقت؛ خاصة في قصتي "حسد" و"نيران" اللتين يظهر فيهما بوضوح الواقع الزراعي الرعوي للجزيرة. كما تصف لنا كذلك في قصتي "سان جوڤاني بيلو" ومولد سان فرانشسكو"، عيدين من أشهر أعياد سردينيا قديما، اندثر أحدهما، وظل الآخر يقاوم في صمود.

معرض الكتاب

الجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدُولي للكتاب، تأتي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية؛ تحت شعار: "اقرأ… في البدء كان الكلمة"، وتستمر حتى 5 فبراير المُقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس، وتحل عليه "سلطنة عُمان" ضيف شرف هذه الدورة، وتم اختيار اسم الدكتور أحمد مستجير، العالم والأديب المصري، شخصية المعرض، واسم الكاتبة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل، ويأتي المعرض بمشاركة 1345 دار نشر من 80 دولة و6150 عارضًا للإصدارات الأدبية والفكرية، وتشارك فيه 80 دولة، تمثل قارات العالم، ومن بينهم أكثر من 10 دول تشارك لأول مرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.