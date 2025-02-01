أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع وزارة الثقافة والمركز القومي للترجمة عن إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "ترجم – أبدع".

إطلاق النسخة الثانية من مسابقة "ترجم – أبدع" لدعم حركة الترجمة في مصر

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الهوية المصرية.



تأتي هذه المسابقة تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الهادفة إلى تشجيع المتميزين في مجال الترجمة من طلاب الجامعات المصرية، من خلال توظيف إمكانات طلاب كليات الآداب والألسن لترجمة الكتب من اللغات الأجنبية المختلفة إلى العربية، مما يسهم في اكتشاف جيل جديد من المترجمين وتعزيز حركة الترجمة في مصر.



وانطلقت المسابقة بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مولد الشيخ رفاعة الطهطاوي في أكتوبر 2024، حيث تهدف إلى دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، وتشجيعهم على الاندماج الإيجابي في الأنشطة الجامعية والثقافية.



وتستمر المسابقة خلال الفترة من 26 يناير 2025 حتى 27 مارس 2025، حيث تركز على ترجمة الكتب المهمة التي تثري المكتبة العربية، مع تسليط الضوء على المواهب الشابة المتميزة في الترجمة داخل الجامعات المصرية.

ويشارك في المسابقة طلاب الدراسات العليا، الباحثون، وأعضاء الهيئات المعاونة في الجامعات الحكومية، الأهلية والخاصة، حيث يقوم المشاركون بإعداد مقترحات لترجمة كتب ثقافية جادة ذات فائدة واسعة، ليتم اختيار أفضلها وفقًا لمعايير محددة، ومن ثم نشرها ضمن إصدارات المركز القومي للترجمة.

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