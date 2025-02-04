الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

3 عناوين تتصدر مبيعات المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب

جناح المركز القومي
جناح المركز القومي للترجمة، فيتو

 يذخر جناح المركز القومي للترجمة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والخمسين، بباقة متنوعة من أحدث الإصدارات المترجمة والتي أصدرها المركز قبل انطلاق المعرض هذا العام. 

 

جناح المركز القومي للترجمة في معرض الكتاب 

 وتجذب العديد من العناوين جمهور وزوار معرض الكتاب 2025، فيما تصدر قائمة مبيعات جناح القومي للترجمة بالمعرض هذا العام كل من كتاب "تاريخ الشرق الأوسط الحديث"، "عالم مرتضى الزبيدي"، "التاريخ الكامل لطريق الحرير". 

 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

 

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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