بوتين: مستعدون للتفاوض مع زيلينسكي في هذه الحالة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن استعداده للتفاوض مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا لزم الأمر.

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا "تعترف بحق أوكرانيا" في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ترفض بشكل قاطع فكرة انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، معتبرا أن ذلك يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الروسي.

وقال الكرملين إنه يرى أن أي اتفاق سلام مستدام في أوكرانيا "مستحيل" دون معالجة قضايا الأمن الإقليمي في أوروبا، مشيرًا إلى أن حل النزاع لا يقتصر فقط على العلاقات بين موسكو وكييف، بل يشمل أيضًا ضمانات أمنية شاملة بين روسيا والغرب.

وبدأت المحادثات بين الجانبين الروسي والأمريكي بوساطة سعودية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الرياض لمناقشة تطبيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي والتباحث بشأن أوكرانيا.

تطبيع العلاقات بين البلدين وزيادة التعاون الاقتصادي

وتجري المباحثات التي شارك فيها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ماركو روبيو بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ووزير الدولة مساعد العيبان في قصر الدرعية في الرياض.

اجتماع لمحاولة انهاء الحرب الروسية الأوكراني

ويأتي الاجتماع بعد 3 سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت شغلت فيه مكالمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي الوسط الدبلوماسي.

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