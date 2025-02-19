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محافظات

المستشفيات المصرية تستقبل 46 مصابا ومريضا فلسطينيا بعد عبورهم من معبر رفح 

سيارات الإسعاف
سيارات الإسعاف

نقلت سيارات الإسعاف المصرية اليوم 46 مصابا ومريضا و74 مرافقا فلسطينيا للعلاج في المستشفيات المصرية بعد عبورهم من معبر رفح. 

وأعلنت المصادر الطبية في مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء أن 46 مصابا فلسطينيا ومريضا و74 مرافقا تم نقلهم من معبر رفح البري للعلاج في المستشفيات المصرية.

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح الفلسطينية استشهاد 20 شخصا وإصابة واعتقال عدد آخر بالمدينة في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

 

عبور دفعة جديدة من الجرافات معبر رفح لغزة

استشهاد 20 شخصًا وإصابة واعتقال آخرين في رفح الفلسطينية

إطلاق القذائف بشكل مستمر

وذكرت تقارير إعلامية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوانى عن إطلاق القذائف بشكل مستمر، خاصة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح في أقصى جنوب غزة، موضحا أنّ القذائف تطلق باتجاه الشريط الساحلي والصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون ركوب البحر.     

إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأشارت التقارير الي أن المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص تجاه منازل وممتلكات المواطنين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق بعض الطلقات والأعيرة النارية في الهواء بحجة أن هناك فلسطينيون يقتربون من المناطق العازلة الممتدة على الشريط الشرقي لقطاع غزة.

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