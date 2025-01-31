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محافظات

توافد المواطنين على معبر رفح للتظاهر رفضا لتهجير أهالي غزة (صور)

مسيرات رفض التهجير
مسيرات رفض التهجير بمعبر رفح

توافد المئات من المواطنين من مختلف المحافظات صباح اليوم الجمعة، على معبر رفح بمحافظة شمال سيناء، للتظاهر رفضا لمحاولات تهجير أهالي غزة الفلسطينية إلى سيناء.

مسيرات رفض تهجير الفلسطينين

وبدأ فجر اليوم الجمعة تجمع وفود من القوى السياسية والأحزاب والنقابات والمجتمع المدني، للتوجه نحو معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، لإعلان رفضهم لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى تهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم باتجاه مصر.

وأكد المشاركون رفضهم القاطع للتهجير، بوصفه تصفية للقضية الفلسطينية، وانتهاكًا لحق تقرير المصير الفلسطيني، كما أكدوا أن مصر كانت ولا تزال الداعم الأول للقضية الفلسطينية.

السيسي يرد على ترامب

والأربعاء الماضي أكد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدًا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

وشدد على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا "موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، يهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل مع تهديد أمنها".

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مسيرات لا للتهجير مظاهرات رفض التهجير معبر رفح رفض تهجير أهل غزة تهجير أهل غزة خط أحمر
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