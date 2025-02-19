الأربعاء 19 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية: نتطلع لدعم المجتمع الدولي بشأن رؤية مصر لإعمار غزة

وزيرى خارجية مصر
وزيرى خارجية مصر وبلغاريا، فيتو

أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع جورج جورجيف، وزير خارجية بلغاريا.  

 تعزيز التعاون بين مصر وبلغاريا

وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

 وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لدعم بلغاريا للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اعتماد صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم الأوروبية بقيمة ٤ مليارات يورو.

الترتيب لعقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية مصر وبلغاريا

وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مواصلة العمل المشترك لتعزيز العلاقات الثنائية، من خلال تكثيف الزيارات الرسمية وتفعيل آليات التعاون المختلفة، والترتيب لعقد آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، والدورة الثانية للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين في القاهرة، ولجنة التعاون المشتركة في صوفيا، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين.

 تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة

كما تناول الوزير عبد العاطي مع نظيره البلغاري التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد على قيام مصر بوضع تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار في غزة، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبى بدعم المساعى المصرية.

وفي الختام، تم الاتفاق على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار الإقليمي.

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بلغاريا وزير خارجية بلغاريا بدر عبد العاطي الاتحاد الاوروبي غزة

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