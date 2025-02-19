عبور دفعة جديدة من الجرافات معبر رفح لغزة

دخلت اليوم الأربعاء دفعة جديدة من الجرافات عبر معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

عبور دفعة جديدة من المعدات الثقيلة معبر رفح البري لغزة

وعبرت الدفعة الجديدة المكونة من جرافتين من بوابات معبر رفح البري في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم ومن ثم دخولها إلى قطاع غزة وذلك لتمهيد الطرق داخل قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن سبق هذه الدفعه دخول أمس 5 جرافات من معبر رفح البري وتم دخولهم إلى قطاع غزة لإزالة الركام وفتح الطرق داخل قطاع غزة.

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