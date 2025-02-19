الأربعاء 19 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استجابة للمواطنين.. تركيب محولين كهرباء بمركز بالحسينية في الشرقية

تركيب محولين بجهد
تركيب محولين بجهد 100كيلوفولت أمبير بسماكين الغرب بالحسينية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية  بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مسئولي حياة كريمة بالمركز لتركيب (2) محول كهربائي جهد 100 كيلو فولت أمبير وذلك لتقوية التيار الكهربائي بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب،

مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد انتظام العمل بعيادة الحسينية

تركيب محول بسماكين الغرب

 موضحا أنه تم تركيب محول كهربائي مخصص لمجمع الخدمات الحكومي بسماكين الغرب وتركيب محول كهربائي آخر مخصص للوحدة الصحية بسماكين الغرب، فضلا عن فصل عزبة سخيل بمحول خاص بها كهربائي خاص بها، لحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي.

التنسيق بين الجهات 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافه المشكلات التي تؤرق المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين مستوى الخدمات المؤداه إليهم.

محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي بقرية قصاصين الشرق الحسينية

المواطنون يشكرون المحافظ 

المواطنين قدموا الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على سرعة التفاعل مع مطالبهم وحل شكواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محول كهربائي حياة كريمة تقوية التيار سماكين الغرب المهندس محمد العوضى محافظة الشرقية التنسيق مع مسؤولى حياة كريمة الوحدة المحلية

مواد متعلقة

مدير فرع التأمين الصحى بالشرقية يتفقد انتظام العمل بعيادة الحسينية

محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي بقرية قصاصين الشرق الحسينية

الصحة تحقق في عدم تطبيق معايير مكافحة العدوى مع طفل باستقبال مستشفى الحسينية المركزي

محافظ الشرقية: استمرار أعمال رصف طريق الحسينية - صان الحجر

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يكشف تطورات حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

من أسبانيا، رسالة قوية من السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب

السعودية توقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية وتمنحها مفردة دون تجديد

قرار سار من إدارة الزمالك للاعبين قبل القمة

11 قرارا عاجلا لرئيس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

نجم الأهلي ينشر رسالة غامضة قبل مواجهة الزمالك

مدبولي يكشف حقيقة استحواذ الإمارات على المنطقة الاستثمارية بوسط البلد

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية، العملة الخضراء وصلت لهذا المستوى

منوعات

المزيد

ظاهرة طبية صادمة، جنين يبلع جنينين داخل بطن أمه

على طريقة أفلام هوليوود، إلقاء شاب مغربي من نافذة شقة في إسطنبول

طرح فيلم Sonic the Hedgehog 3 للمشاهدة عبر منصة Paramount+

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع جديد في أسعار القمح والدقيق اليوم الأربعاء 19-2-2025

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء 19-2-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الاربعاء 19-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

مواجهات قوية للكبار.. مباريات دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة "مجموعة الغرب" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«ووجدك عائلا فأغنى»، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح نعم الله على رسوله

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ الإفتاء تجيب

معنى «كن فيكون»، تفسير الشعراوي للآية 82 من سورة يونس (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية