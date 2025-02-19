استجابة للمواطنين.. تركيب محولين كهرباء بمركز بالحسينية في الشرقية

قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع مسئولي حياة كريمة بالمركز لتركيب (2) محول كهربائي جهد 100 كيلو فولت أمبير وذلك لتقوية التيار الكهربائي بنطاق الوحدة المحلية بسماكين الغرب،

تركيب محول بسماكين الغرب

موضحا أنه تم تركيب محول كهربائي مخصص لمجمع الخدمات الحكومي بسماكين الغرب وتركيب محول كهربائي آخر مخصص للوحدة الصحية بسماكين الغرب، فضلا عن فصل عزبة سخيل بمحول خاص بها كهربائي خاص بها، لحل مشكلة ضعف التيار الكهربائي.

التنسيق بين الجهات

وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة كافه المشكلات التي تؤرق المواطنين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة لنيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى وتحسين مستوى الخدمات المؤداه إليهم.

المواطنون يشكرون المحافظ

المواطنين قدموا الشكر للمحافظ ولرئيس المركز والجهاز التنفيذي على سرعة التفاعل مع مطالبهم وحل شكواهم والعمل على تقديم أفضل الخدمات إليهم.

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