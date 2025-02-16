إزالة أبنية مخالفة بالحسينية وههيا وأبو حماد في الشرقية

قاد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية حملة إزالة موسعة بناحية قصاصين الشرق، وأسفرت عن إزالة مبنى عبارة عن هيكل خرساني على مساحة ٢٠٠ متر بمنطقة الكوثر التابعة للوحدة المحلية بالقصاصين شرق، وكذلك إزالة سور بالدبش على مساحة ٣٥٠ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة شدة خشبية بههيا

كما قام اللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة ههيا بمتابعة تنفيذ إزالة مخالفة عبارة عن شدة خشبية لغرفة مساحتها 15 متر، وكذلك إزالة حائط بالطوب الأحمر والأسمنت بالدور السابع علوي على مساحة 2 متر عرض وبارتفاع 3 متر وصاحب العقار حاصل على رخصة بناء رقم 45 لسنة 1997 ومتقدم للتصالح على باقى الأدوار لتقنين أوضاعهم القانونية.

سور بدون ترخيص بأبو حماد

و شن المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة أبو حماد حملة إزالة بالوحدة المحلية بالعباسة عبارة عن سور بدون ترخيص على الأرض الزراعية بطول 30 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

المهندس حازم الأشمونى

وكان المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، قد أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

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