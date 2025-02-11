الثلاثاء 11 فبراير 2025
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إجراء عاجل من التعليم بشأن واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية

واقعة تقبيل وكيلة
واقعة تقبيل وكيلة مدرسة لزوجها بالشرقية،فيتو

شهدت إحدى المدارس التابعة لإدارة الحسينية التعليمية في محافظة بالشرقية واقعة مثيرة للجدل بعد تداول مقطع فيديو من داخل المدرسة نشرته وكيلة المدرسة وتدعى"مس رضا" عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء قيامها بتقبيل يد وجبين زوجها في طابور الصباح وإهدائه بوكيه ورد واستقبلها زوجها “أشرف سمير” والذي يعمل مديرا لإحدى المدارس الابتدائية بابتسامة عريضة.

تحقيق عاجل في واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية (فيديو وصور)

تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة 

وكان ذلك وسط تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة فيما التقطت الميكرفون بطابور الصباح لتتحدث عن تقديرها لزوجها ومحبتها الشديدة له وعرفانها بما قدمه لأسرتهما ولعمله ولطلابه.

دارة الحسينية التعليمية تعاقب ابطال واقعة الورد

فيما قررت  إدارة الحسينية التعليمية محافظة الشرقية توقيع الجزاء الإداري على مديرمدرسة تعليم أساسي وزوجته وكيلة مدرسة ثانوي لمخالفتهم اللوائح والقوانين وذلك بعد التحقيق معهما بشأن تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وظهرت وكيلة المدرسة الثانوية في الفيديو أثناء اختراقها لطابور الصباح بالمدرسة التي يعمل بها زوجها حاملة في يدها بوكيه ورد وقامت بالانحناء له وتقبيل يده ورأسه أمام الطلاب والعاملين بالمدرسة.

استدعاء مدير مدرسة وزوجته

وأوضح أسامة سعفان وكيل الإدارة التعليمية بالحسينية أنه فور الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول جري استدعاء المشكو في حقهما للمثول أمام جهات التحقيق بالإدارة وبسؤالهما أفادوا أن ما حدث كان بحسن نية. 

ولفت إلى أن ما قامت به وكيلة المدرسة باختراق طابور الصباح في مدرسة أخرى دون إذن مسبق ناهيك عن قيامها بتصوير ما قامت به ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعد مخالفا للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية وبالتالي تم توقيع الجزاء الإداري عليهما بخصم 7 أيام من الراتب لكل منهما.

 المعلم يجب أن يكون قدوة حسنة للطلاب

ومن جهته أكد  محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية أن الإدارة التعليمية التابع لها المشكو في حقهم فتحت تحقيقا في الواقعة فور انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي،مشيرًا إلى أن التحقيق أسفر عن توقيع الجزاء الإداري عليهما لعدم الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن لافتا أن المعلم يجب أن يكون قدوة حسنة للطلاب. 

حيث أن دور المعلم لا يقتصر فقط على نقل المعرفة بل يمتد ليشمل تعليم القيم والأخلاق والمبادئ التي تساعد في بناء شخصية الطلاب فضلا عن أهمية أن يكون المعلم متميزا في سلوكه وتصرفاته داخل المدرسة وخارجها، ليعكس بذلك الصورة المثالية التي يجب أن يتحلى بها في حياته اليومية.

النشطاء: المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء أخر

وكانت المذكورة علقت على مقطع الفيديو عبر صفحتها الشخصية: "متستنيش يجبلك ورد، هاتي الورد وروحيلوا له، خليكِ سند له زي ما هو سند ليكِ".

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع الفيديو علي نطاق واسع التى كان بطلتها وكيلة المدرسة وتدعى "رضا" حيث أبدى البعض استيائهم البالغ من المشهد حيث ان المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر فيما حاز مقطع الفيديو علي إعجاب وثناء البعض الآخر من رواد السوشيال ميديا حيث إن الزوجة أعدت مفاجأة لزوجها بسبب معاناته الشديدة مع المرض خلال الفترة الأخيرة، حيث أرادت أن تخفف عنه التعب الجسدي ورفع الجانب المعنوي أو النفسي لزوجها بحد- قولهم.

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