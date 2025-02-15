بعد تدخل النواب، قرارجديد بشأن بطلي واقعة القبلة والورود داخل مدرسة بالشرقية

كلف محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم محافظة الشرقية اليوم السبت مدير إدارة الحسينية التعليمية بإعادة التحقيقات لكل من “اشرف سمير”مدير مدرسة الحاجة نزيهة السماح الابتدائية وزوجته “رضا إبراهيم جاد” وكيلة مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية، بطلي «واقعة القبلة» والورود مراعاة للبعد الإنساني في إطار الالتزام بالقواعد والتعليمات.

يأتى ذلك بعد تدخل العديد من الوسطاء ونواب المحافظة لتخفيف العقوبة الموقعة علي بطلي فيديو طابورالصباح بإحدى مدارس الحسينية.

مريض قلب وأرادت التخفيف عنه، تفاصيل تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية

وكانت قد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”بمحافظة الشرقية الساعات الماضية بواقعة مثيرة للجدل كان بطليها وكيلة مدرسة وزوجها بعد تداول مقطع فيديو من داخل إحدى المدارس الثانوية التابعة لادارة الحسينية التعليمية نشرته وكيلة المدرسة وتدعى"مس رضا"عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أثناء قيامها بتقبيل يد وجبين زوجها في طابور الصباح وإهدائه بوكيه ورد واستقبلها زوجها “أشرف سمير”والذي يعمل مديرا لإحدى المدارس الابتدائية بابتسامة عريضة.

تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة

وسط تصفيق حار من الطلاب والمعلمين بالمدرسة فيما التقطت الميكروفون بطابور الصباح لتتحدث عن تقديرها لزوجها ومحبتها الشديدة له وعرفانها بما قدمه لأسرتهما ولعمله ولطلابه.

النشطاء: المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار مقطع الفيديو على نطاق واسع، التي كان بطلتها وكيلة المدرسة وتدعى "رضا" حيث أبدى البعض استيائهم البالغ من المشهد، حيث إن المدارس لها قدسيتها وهيبتها وهي مكان للعلم فقط وليس لشيء آخر، فيما حاز مقطع الفيديو علي إعجاب وثناء البعض الآخر من رواد السوشيال ميديا؛ حيث إن الزوجة قد أعدت مفاجأة لزوجها "أشرف سمير" بسبب معاناته الشديدة مع المرض (القلب) خلال الفترة الأخيرة، حيث أرادت أن تخفف عنه التعب الجسدي ورفع الجانب المعنوي أو النفسي لزوجها بحد- قولهم.

إجراء عاجل من التعليم بشأن واقعة تقبيل وكيلة مدرسة يد زوجها أمام الطلاب بالشرقية

فيما قررت إدارة الحسينية التعليمية محافظة الشرقية توقيع الجزاء الإداري على مدير مدرسة تعليم أساسي وزوجته وكيلة مدرسة ثانوي لمخالفتهم اللوائح والقوانين وذلك بعد التحقيق معهما بشأن تداول مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت وكيلة المدرسة الثانوية في الفيديو أثناء اختراقها لطابور الصباح بالمدرسة التي يعمل بها زوجها حاملة في يدها بوكيه ورد وقامت بالانحناء له وتقبيل يده ورأسه أمام الطلاب والعاملين بالمدرسة.

استدعاء مدير مدرسة وزوجته

وأوضح أسامة سعفان وكيل الإدارة التعليمية بالحسينية أنه فور الاطلاع على مقطع الفيديو المتداول جرى استدعاء المشكو في حقهما للمثول أمام جهات التحقيق بالإدارة وبسؤالهما أفادوا أن ما حدث كان بحسن نية.

ولفت إلى أن ما قامت به وكيلة المدرسة باختراق طابور الصباح في مدرسة أخرى دون إذن مسبق ناهيك عن قيامها بتصوير ما قامت به ونشره عبر مواقع التواصل الإجتماعي، يعد مخالفا للوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية وبالتالي تم توقيع الجزاء الإداري عليهما بخصم 7 أيام من الراتب لكل منهما ونقلهما لمدارس قربة بحرالبقر.

أول رد من تعليم الشرقية بشأن أبطال الفيديو

أكد مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن محمد رمضان غريب وكيل أول وزارة التربية والتعليم لم يكتف بالعقوبة الموقعة على أبطال فيديو القبلة والورود، بل أصدرتعليمات مشددة لمسؤولي إدارة الحسينية التعليمية لنقلهم لاحدى مدارس بحرالبقرلافتا ان هذة القرارات تعد أولية...ومن المتوقع تغليظ العقوبة بعد انتهاء التحقيقات.

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