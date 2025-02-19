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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 48297 شهيدا

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 48 ألفا و297 شهيدا و111 ألفا و733 مصابا، بعد وصول 6 شهداء و11 مصابا للمستشفيات خلال ال 24 ساعة الماضية.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيانها أن شهيدين اثنين تم انتشالهما، وشهيد قضى متأثرا بجراحه.

وفي السياق ذاته أعلنت لجنة الطوارئ المركزية في رفح الفلسطينية استشهاد 20 شخصا وإصابة واعتقال عدد آخر بالمدينة في انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

 إطلاق القذائف بشكل مستمر

وذكرت تقارير إعلامية أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوان عن إطلاق القذائف بشكل مستمر، خاصة باتجاه المنطقة الغربية لمدينة رفح في أقصى جنوب غزة، موضحة أن القذائف تطلق باتجاه الشريط الساحلي والصيادين الفلسطينيين الذين يحاولون ركوب البحر.     

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استشهاد 20 شخصًا وإصابة واعتقال آخرين في رفح الفلسطينية

إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية

وأشارت التقارير إلى أن المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشهد إطلاق نار متكرر من الآليات العسكرية الإسرائيلية التي تطلق الرصاص تجاه منازل وممتلكات المواطنين، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق بعض الطلقات والأعيرة النارية في الهواء بحجة أن هناك فلسطينيين يقتربون من المناطق العازلة الممتدة على الشريط الشرقي لقطاع غزة.

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غزة ضحايا العدوان الإسرائيلي رفح

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