محامي سفاح المعمورة يفجر مفاجأة: المتهم استأجر شققا خارج الإسكندرية

كشف أميران عثمان، المحامي الموكل من نقابة المحامين للدفاع عن سفاح المعمورة، عن وجود عدد الشقق خارج محافظة الإسكندرية استأجرها وتملكها المتهم في عدد من المحافظات وهو ما يوسع دائرة البحث عن ضحايا آخرين خارج المحافظة.

وأوضح عثمان، أنه خلال التحقيقات ظهرت عقود لشقق خارج الإسكندرية في محافظات القاهرة بالحي السابع بمدينة نصر، وكفر الشيخ ببيلا، والإسماعيليه بخلاف ١٨ شقة بالإسكندرية، مؤكدا أن المتهم لم ينكر استجئاره لتلك الشقق، وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها في تلك المحافظات لتفتيش الشقق ولمعرفة هل ارتكب فيها جرائم من عدمه.

وفجر عثمان، مفاجأة، قائلا إنه قد يكون هناك شريك للمتهم في هذه الجرائم، وهو ما يجري التأكد منه خلال التحقيقات، مؤكدا أنه سينسحب إذا ثبت أنه ارتكب جرائمه وهو مدرك بذلك.

انسحاب أحد أطراف هيئة الدفاع عن سفاح المعمورة

أعلن إسلام عاطف أحد المحامين الموكلين للدفاع عن "سفاح المعمورة" انسحابه من الدفاع عن المتهم بعد عدة أيام من التحقيقات، معللا ذلك بأن المتهم ليس مريض نفسي بل أرتكب جرائمه في كامل وعيه.

وأضاف عاطف، أنه أيقن من خلال التحقيقات أن المتهم ليس به أي مرض عقلي ويعي تماما ما يفعله فهو سرد خلال التحقيقات تفاصيل قتل الضحيتين الاولي والثانية بتفاصيل كامله وكان يتكلم ويذكر التفاصيل بشكل جيد بل طالب بحقوقه القانونية خلال التحقيقات.

وأوضح عاطف، أن سفاح المعمورة أنكر قتله الضحية الثالثة المهندس محمد ابراهيم، ولكن لدي يقين أنه القاتل وأنه كان الضحية الاولي له وهو ما ستثبته القضية خلال إجراءاتها.

وأشار عاطف، إلى أن قرار انسحابه جاء عن قناعة شخصية وانسانية وقانونية أن هذا الشخص مجرم وبدلا من أن يدافع عن المظلومين تحول لقاتل، وعندما قبلت القضية بناء علي طلب النقابة كان من دفاع الزماله ونحن نقف بجوار بعضنا البعض وتصورنا أن هناك لبس ولكن ظهر عكس ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.