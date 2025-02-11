سفاح جديد، العثور على جثتي سيدتين تم دفنهما بشقة في المعمورة والثالثة تنجو بأعجوبة

شهد شارع مدرسة مى زيادة فى منطقة المعمورة البلد، حادثا مروعا إثر العثور على جثتين لسيدتين داخل شقة تم دفنهما بداخلها، فيما نجت الثالثة بأعجوبة من الموت المحقق بعد استغاثة لإنقاذها، وفقا لرواية شهود عيان.

سفاح جديد يظهر فى المعمورة.. العثور على جثتين لسيدتين ونجاة الثلاثة بأعجوبة

وتشير المعلومات الأولية حول الحادث، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تلقت بلاغًا عن انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة منذ عدة أيام، وأعقبها صوت استغاثة سيدة داخل وتم انقاذها بمعرفة الأهالى.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ فى منطقة المعمورة البلد، وتبين بالفحص بأن مستأجر الشقة هو أحد الأشخاص من محافظة كفر الشيخ، وكان استأجر الشقة ويقيم بها بمفرده فى البداية بعدها ظهرت سيدة برفقته لفترة ثم اختفت وسيدة أخرى ثم اختفت، ويوم السبت الماضي سمع أحد الأهالى صوت استغاثة لسيدة من داخل الشقة وتم إنقاذها، وظن البعض أن هناك خلافات بينها وبين زوجها ولكن المفاجأة ما كشفت عنه السيدة بوجود جثث بشرية مدفونة داخل الشقة، وكانت المفاجأة استخراج جثتي سيدتين مدفونتين داخل الشقة.

ويجري رجال الشرطة تحقيقات موسعة في الواقعة وسماع أقوال الشهود والسيدة الناجية من الحادث، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وقال مصدر مسئول: إنه تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وقطاع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث، وجرى إصدار إذن من النيابة العامة للقيام بأعمال الحفر داخل الشقة، مشيرا الى أن تفاصيل القضية مازالت قيد التحقيقات ويتم جمع خيوطها لكشف ملابساتها.

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