أمن الإسكندرية يداهم إحدى الشقق بالعصافرة للبحث عن جثث جديدة لسفاح المعمورة

سفاح المعمورة، قامت قوات الأمن بمديرية أمن الإسكندرية، بمداهمة والبحث في إحدى الشقق التي كان يقطن فيها سفاح المعمورة بشارع 45 التابع لقسم أول المنتزه، للبحث عن وجود أي جثامين أو ضحايا جدد قد يكون المتهم قام بدفنهم على ذات الطريقة.

وتواصل الجهات الأمنية البحث في الشقق السكنية والمناطق القديمة التي سكنها المحامي المتهم بقتل ودفن سيدتين في شقة بالمعمورة، بالواقعة المعروفة إعلاميًّا بـ"سفاح الإسكندرية".



وجرى حبس “نصر الدين. ا” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن شهدت منطقة المعمورة البلد في محافظة الإسكندرية العثور على جثتين مدفونتين تحت الأرض داخل شقة في الطابق الأرضي، كان يستأجرها المتهم، ما أثار حالة من القلق بين سكان المنطقة، إلى أن كشفت التحقيقات أن المتهم في تلك الجريمة محامٍ يعمل بالمنطقة، و٤ أشخاص آخرين.

كما اصطحب فريق من جهات التحقيق والأجهزة الأمنية بالإسكندرية، الخميس، المحامي المتهم بقتل سيدتين ودفنهما داخل مكتبه بمنطقة المعمورة لوجود خلافات سابقة بينهم، حيث مثل جريمته، وسط إجراءات أمنية مشددة.



وأمام جهات التحقيق أعاد المتهم المعروف بـ"سفاح المعمورة تمثيل جريمته، مستعيدًا جانبًا من لحظات إنهاء حياة ضحاياه ومحاولته إخفاء جثامينهما، فيما فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنية وحراسة مشددة حول موقع اكتشاف الجريمة.

وباشرت نيابة المنتزه ثان بالإسكندرية تحقيقاتها، في واقعة العثور على جثتي سيدتين مدفونتين بأرضية شقة محامي بمنطقة المعمورة البلد شرقي الإسكندرية.



وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث، والطب الشرعى لتشـريح الجثتين وبيان سبب الوفاة وتاريخها، وقد تم حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وكانت شهدت منطقة المعمورة البلد التابعة لقسم المنتزه ثان، بمحافظة الإسكندرية واقعة قتل مؤسفة حيث تم العثور على جثمانين لسيدتين داخل إحدى الشقق السكنية بجوار مدرسة مي زيادة بالمعمورة.

وبدأت الواقعة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من قسم المنتزه ثان، يفيد باكتشاف جثتين مدفونتين في إحدى الغرف داخل شقة مؤجرة بالدور الارضي بالمعمورة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة وتولت النيابة مهمة التحقيق في الواقعة.

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