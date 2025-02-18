20 معلومة عن سفاح المعمورة وجرائمه

لا تزال قضية سفاح المعمورة، نصر الدين السيد، تتصدر الاهتمامات، حيث تتكشف يومًا بعد يوم تفاصيل جديدة عن حياة هذا المتهم الذي أرعب المواطنين في الإسكندرية وعدة محافظات أخرى.

وسط تحقيقات مكثفة تقوم بها الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق، يتم البحث عن ضحايا جدد قد يكون السفاح قد تورط في قتلهم.

وفيما يلي 20 معلومة صادمة عن السفاح وجرائمه التي حيرت الجميع:

نصر الدين السيد من مواليد محافظة كفر الشيخ، وتحديدًا من إحدى قرى مركز بيلا. يبلغ السفاح من العمر 51 عامًا، وعاش فترة شبابه في كفر الشيخ قبل أن ينتقل إلى محافظات أخرى. خريج جامعة الأزهر، تخصص شريعة وقانون، ويجيد اللغة العربية وتفسير القرآن. مطلق وله 3 أولاد، وكان معروفًا بتعدد علاقاته النسائية. إحدى ضحاياه كانت زوجته عرفيًا، حيث قام بذبحها، كما خطب محامية لكن العلاقة لم تستمر. افتتح مكتبًا لحقوق الإنسان في الإسكندرية، واستخدمه كغطاء للتنقل بين المحافظات. يمتلك شقة في القاهرة، واستأجر أكثر من 28 شقة في الإسكندرية والمحافظات الأخرى. سافر إلى السعودية والأردن، حيث كون شركة هناك، لكنه خسر كل أمواله وعاد إلى مصر. تم حذفه من سجلات نقابة المحامين من عام 2009 إلى 2017 بسبب عدم تجديد الكارنيه أو ممارسة المهنة، قبل أن يعيد قيد نفسه بعد عودته من الخارج. اكتشفت جرائمه بسبب طمعه، حيث كشفت إحدى النساء التي كانت برفقته عن حجرة مغلقة في شقة المعمورة، معتقدة أنها تحتوي على آثار، لكنها وجدت جثتي ضحيتين. تم القبض على 5 متهمين كانوا مع السفاح وقت اكتشاف الجريمة، حيث كشفت الخلافات بينهم تفاصيل القضية. تم اكتشاف جثة ثالثة في شقة كان يستأجرها السفاح في منطقة العصافرة، وكان الضحية موكلًا لديه، لكنه أنكر تورطه في قتله. اعترف السفاح بقتل زوجته عرفيًا وسيدة مسنة، وهما الضحيتان اللتان تم العثور على جثتيهما في شقة المعمورة، لكنه أنكر الجريمة الثالثة. كشفت التحقيقات عن تنقل السفاح بين عدة محافظات بخلاف الإسكندرية على مدار السنوات الماضية. كان السفاح يختار ضحاياه بعناية، ويستولي على متعلقاتهم الشخصية، وكان يصرف الأموال المسروقة على حياة الترف والسهرات الحمراء، كما كان يتعاون مع أحد المجرمين. استخدم السفاح مكتب حقوق الإنسان كمقر لاختيار ضحاياه، وكانت صفحته على الفيسبوك مليئة بآيات قرآنية وتفاسير وحقوق إنسان. كان يختار الشقق في الأدوار الأرضية لسهولة دفن ضحاياه فيها، حيث كان يحفر الأرضية ويضع طبقة خرسانية لإخفاء معالم الجريمة. قام بذبح زوجته عرفيًا ووضع جثتها في تابوت، بينما سمم الضحية الثانية، في حين وجدت الضحية الثالثة مقسومة إلى نصفين. نقل جثة الزوجة العرفية من شقة كان يستأجرها بعد قتلها إلى شقة المعمورة داخل تابوت دون أن يكتشف أحد ذلك. مثل السفاح جرائم القتل بكل هدوء، واعترف بجرائمه خلال التحقيقات، حيث بدا متزنًا نفسيًا بشكل لافت.

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