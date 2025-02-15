تحريات الأمن تكشف مفاجأة: سفاح المعمورة استأجر 18 شقة والجثة الثالثة لمهندس

تكثف الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، تحقيقاتها في واقعة "سفاح المعمورة" المتهم بقتل سيدتين، بعد العثور علي الجثة الثالثة بمنطقة 45 شرق المدينة، وسط ترقب لاحتمالية اكتشاف جثث أخري أخفاها المتهم.

وبحسب معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، فالمتهم “ن.ا”، الذي يبلغ من العمر 51، سنة، محام، من محافظة كفر الشيخ، قام باستئجار أكثر من 18 شقة في فترة إقامته بالإسكندرية، وسوف يتم فحص تلك الشقق بمعرفة الأجهزة الأمنية للكشف عن وجود جثث ضحايا آخري داخل هذه الشقق.

كما كشفت التحريات أن الجثة الثالثة التي عثرت عليها أجهزة الأمن، هي لمهندس كبير في السن متغيب من 3 سنوات، وتم تحرير محضر باختفائه، وتم تقديم بلاغ اليوم بوجود شقة رابعة كان يستأجرها المتهم ويوجد بها آثار حفر.

المتهم محامٍ من كفر الشيخ بوجهين متناقضين

المتهم الرئيسي في القضية هو “ن. أ”، محامٍ من قرية تابعة لمحافظة كفر الشيخ، تخرج في كلية الحقوق عام 1994، وبدأ حياته المهنية كمحامٍ، لكنه سرعان ما تورط في عدة قضايا تتعلق بالضرب والتعدي والعنف، نجمت عن خلافات مع موكلين سابقين، ورغم انتمائه لأسرة هادئة ومتوسطة الحال، إلا أن حياته المهنية والشخصية شهدت تحولات مريبة.

بعد عام 2012، انتقل للعمل خارج محافظة كفر الشيخ، وتنقل بين عدة محافظات، وكانت الإسكندرية مركز عمله الرئيسي، كما عمل في القاهرة والجيزة، حيث ارتبط بمكاتب تدريب قانوني كبرى تمنح شهادات في التحكيم وحقوق الإنسان، وهو المجال الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا به.

مكتب حقوق الإنسان.. واجهة للجرائم

في عام 2019، أسس مكتبًا لحقوق الإنسان والتنمية في الإسكندرية، تحول لاحقًا إلى واجهة لاصطياد ضحاياه، وفقًا للتحقيقات، كان المتهم يستغل علاقاته النسائية الواسعة، مستهدفًا النساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة الصفحات التي تروج للمحتوى الحساس والجنسي.

شخصية متناقضة بين تفسير القرآن والجرائم المروعة

على الرغم من ارتكابه جرائم مروعة، كان مهتمًا باللغة العربية ودراسة النحو والصرف، كما كان مولعًا بتفسير القرآن الكريم، حيث كان يتابع تفسيرات الشيخ الشعراوي بشكل مستمر، ومن المفارقات المثيرة للدهشة أنه كان يحمل 6 هواتف محمولة، يقوم بتشغيل القرآن الكريم عليها بشكل متواصل، حتى إذا فرغت بطارية أحدها، ينتقل إلى الهاتف التالي.

حياة شخصية معقدة.. زوجة عراقية وخطيبة محامية

تزوج “ن.أ” عرفيًا من امرأة عراقية، اختفت لاحقًا ويعتقد أنها إحدى الجثث التي تم العثور عليها، كما تقدم لخطبة محامية بحضور عائلته، لكنه ظل شخصية غامضة بالنسبة لأهله في كفر الشيخ، خاصة مع تنقله المستمر بين المحافظات وسفره خارج البلاد.

العثور على جثة جديدة

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة رجل مدفون أسفل عقار بمنطقة الـ45 شرق الإسكندرية، وبعد 5 ساعات من الحفر المستمر، تم استخراج الجثة المقطعة إلى جزئين داخل كيسين بلاستيكيين منفصلين، ومدفونة تحت طبقة خرسانية صبها المتهم لإخفاء معالم الجريمة، كما تم العثور على بطاقة فيزا كارد تخص الضحية، مما قد يساعد في تحديد هويته.

حبس المتهم واستمرار التحقيقات

قررت السلطات حبس المتهم ن. أ لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اكتشاف جثتين أخريين مدفونتين داخل شقة في منطقة المعمورة البلد، والتي كان يستأجرها، وأدين معه 7 أشخاص آخرين بتهمة القتل العمد والتستر على الجرائم.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها وسط مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا، خاصة مع تزايد البلاغات عن أشخاص مفقودين في الفترة الأخيرة.

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