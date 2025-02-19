"نقوش على جدار الوطن" يستضيف أول مصري وعربي يرأس منظمة الأيزو الدولية منذ إنشائها

تستضيف الحلقة الجديدة من برنامج “نقوش على جدار الوطن” على موجات شبكة صوت العرب، مساء السبت المقبل، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، ورئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس ( الأيزو) الدكتور مهندس خالد حسن صوفي، أول مصري وعربي يصبح رئيسا لمنظمة الأيزو الدولية منذ إنشائها عام ١٩٤٧. الحلقة تتضمن حوارا عن الدور الريادي لمصر في المشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات العالمية من خلال رئاسة المنظمة، وأهم البصمات التي كانت وراء فوزه برئاسة منظمة الأيزو، وأبرز الإنجازات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة من أجل المواطن المصري من خلال عملها الذي يتصل بكافة مجالات الحياة.

البرنامج إعداد وتقديم الإذاعية الدكتورة منال العارف، ويذاع في الحادية عشرة من سهرة السبت من كل أسبوع.

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