استعدادات الفيوم النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم مع الأجهزة التنفيذية الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان المبارك، والمعروض من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمختلف منافذ البيع، ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي ممارسات احتكارية أو المغالاة في الأسعار من قبل التجار، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المدن.

توفير السلع المخفضة للمواطنين

وقال محافظ الفيوم، إن المحافظة تسعى لتغطية احتياجات المواطنين من اللحوم والسلع الغذائية الأساسية خلال شهر رمضان الفضيل، من خلال افتتاح عدد من معارض "أهلًا رمضان"، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالفيوم، كما يتم التنسيق مع الأحزاب السياسية، ورجال الأعمال، لإقامة شوادر مجمعة ومنافذ لبيع اللحوم والسلع الغذائية بالمراكز والقرى، إضافة إلى ضخ السلع بالسيارات والمنافذ التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقطاعات وزارة الداخلية المعنية بالخدمات، وكذلك السيارات المتنقلة لبيع السلع بمختلف القرى والمراكز، ودور مؤسسات المجتمع المدني في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية لتخفيف العبء عن كاهلهم.

بيان بالمساعدات المنتظرة خلال شهر رمضان

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد بيان تفصيلي بحجم المساعدات الغذائية المتوقع توفيرها خلال شهر رمضان الكريم من الجمعيات الأهلية المحلية والمركزية وشبه المركزية العاملة على أرض المحافظة، بهدف وضع تصور واقعي لتوزيعها على المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية، بشكل يحقق العدالة ومنع الازدواجية، كما وجه رؤساء المدن ومديري المديريات ورؤساء القطاعات بالمحافظة، بحصر العمالة طرف كل قطاع، لتوفير مساعدات شهر رمضان الغذائية لهم.

تكثيف الحملات علي الاسواق

وشدد محافظ الفيوم، على أهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق بين مديريات الصحة، والطب البيطري، والتموين، ومباحث التموين، وإدارة البيئة، وهيئة سلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك، وفريق المتابعة الميدانية بالمحافظة، ومختلف الجهات ذات الصلة، للمرور على المحال التجارية والأسواق والمنافذ المختلفة للحوم والسلع الغذائية، للتأكد من الالتزام بالأسعار ومطابقة المعروض من السلع للاشتراطات الصحية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال كل من تسول له نفسه احتكار السلع أو المغالاة في الأسعار.

وطالب المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي ممارسات سلبية من قبل التجار، من خلال الأرقام المخصصة لتلقي شكاوى المواطنين، بشأن نقص أو اختفاء السلع أو المغالاة في الأسعار، وهي رقم 0842168041 ــ و0842168042 ـــ و0842168043.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.